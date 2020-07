Corona: Sind die Lockerungen bei Kontaktsportarten im Breitensport vertretbar?

PRO

Klar, das Virus ist noch da. Und niemand weiß, ob oder gar wann es wieder rigide Einschränkungen geben muss. Aber momentan zum Glück nicht. Jetzt ist gefragt, mit dem Virus leben zu lernen. So viel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig. Aktuell gibt es laut Gesundheitsamt in Mannheim 20 Corona-Fälle. Selbst wenn der eine oder andere noch nicht erfasst sein mag: Dass man etwa auf dem Fußballplatz, beim Judo oder Turnen einen Infizierten trifft, ist nicht sehr wahrscheinlich. Und zum Leben gehört nun mal generell ein gewisses Lebensrisiko dazu.

Sport wiederum ist für viele Menschen pure Lebensfreude. Ihnen tut nicht nur die Bewegung gut, sondern auch das soziale Miteinander. Vor allem für Kinder, die seit Mitte März keinen Schulsport mehr haben, ist es äußerst wichtig, sich wieder mit Freunden austoben zu können. Jugendlichen und Erwachsenen geht es oft ebenso. Und wer im Verein oder Soccercenter Sport treibt, ist überdies nicht nur weg von der Straße. Er bekommt auch Anleitungen (Stichwort: mit dem Virus leben lernen), was an Hygienevorkehrungen nötig ist. Nicht zuletzt: Auch hier geht es um wirtschaftliche Existenzen, um Arbeitsplätze. Für sie tun die Lockerungen bitter Not. Und für Sportler sind sie ein großes Glück.





Um es gleich zu Beginn zu sagen: Sport kann man nicht hoch genug schätzen. Unzählige Studien belegen die positiven Auswirkungen auf Körper, Seele, Sozialleben - gerade für Kinder. Entsprechend muss die Gesellschaft auch in der Pandemie Wege finden, die Kindern und Jugendlichen Bewegung ermöglichen.

Womit wir beim Stichwort wären - Pandemie. Denn, so unschön das auch sein mag: Sie ist nicht vorbei. Das Virus ist kein bisschen weniger gefährlich, die Impfung noch in der Entwicklung. Zwar ist es uns gelungen, die Infektionszahlen auf ein niedriges Niveau zu senken, aber nur durch intelligente Maßnahmen. Sport wieder so zu betreiben wie zuvor, ist nicht intelligent.

Wenn etwa Basketball-, Fußball- oder Handballspieler durch die Halle rennen, schwitzend, dampfend aneinander hängen, sich Kommandos zubrüllen, mitunter direkt ins Gesicht, dann sind das schlicht hervorragende Übertragungsbedingungen für das Virus - vergleichbar mit der Chorprobe oder der Bar in Ischgl.

Draußen hingegen hat der Corona-Erreger viel schlechtere Chancen, auch das zeigen bisherige Untersuchungen. Daher: Training im Freien, am besten mit Fokus auf Technik und mehr Abstand - ja. In Hallen ohne Abstandsregel - nein.



