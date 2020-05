Corona und die Folgen

Der Corona-Lockdown hat auch Wirtschaft und Kultur hart getroffen. Zu dem alles beherrschenden Thema bieten jetzt die Grünen Landtagsabgeordnete Elke Zimmer und beiden CDU-Politiker Chris Rihm und Alfried Wieczorek Sprechstunden an. Unter dem Titel „In der Krise sind alle gleich – Corona-Wirtschaftshilfen auch für Steuerbetrüger und Klimasünder?“ hat Zimmer am 29. Mai um 18.30 Uhr beim Online-Gespräch Gerhard Schick, den früheren Mannheimer Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Bürgervereins Finanzwende zu Gast. Um am Gespräch teilnehmen zu können, müssen sich Interessierte bis 26. Mai per Mail an elke.zimmer@gruene.landtag-bw.de anmelden und bekommt dann Zugangsdaten zugesendet.

Für die Mannheimer CDU stehen bei einer Telefonsprechstunde am Dienstag, 26. Mai, von 13 bis 14 Uhr Stadtrat Chris Rihm und der Feudenheimer Bezirksbeirat und Kulturexperte Alfried Wieczorek zu den Folgen der Pandemie für Wirtschaft und Kultur Rede und Antwort. Sie sind unter der Rufnummer 0621/17 29 08 90 für alle Interessierten erreichbar. red/scho

