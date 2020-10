Corona-Verschärfungen stoßen in Mannheim auf geteiltes Echo

Von Eva Baumgartner, Steffen Mack und Christian Schall

Die Corona-Zahlen sind in Mannheim erneut stark gestiegen. Am Donnerstag meldete die Stadt auf einen Schlag 100 neue Fälle. Damit wurde der Negativ-Rekord vom vergangenen Freitag eingestellt. Bei der Mehrzahl der neu Gemeldeten handele es sich um enge Kontaktpersonen bereits erfasster Infizierter, die sich schon in Quarantäne

...