Coronatests fortan im Klinikum möglich

Das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) richtet einen Stützpunkt für Coronatests ein. Einer entsprechenden Mitteilung von Stadtverwaltung und Klinikum zufolge sollen von Mittwoch an mehrere speziell ausgestattete Container auf dem Campus des Klinikums aufgestellt werden. „Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben, können dort getrennt von anderen Patienten auf das neuartige Coronavirus getestet werden“, heißt es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums.

Zuweisung über Gesundheitsamt

Getestet werden demnach allerdings nur Personen, die sich beim Gesundheitsamt über das Info-Telefon gemeldet haben. Der neue Coronavirus Diagnose-Stützpunkt liege zentral und gut erreichbar im Park der Universitätsmedizin Mannheim direkt neben Haus 22.

Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) als begründete Verdachtsfälle nur Personen gelten, die Krankheitssymptome wie beispielsweise Erkältungskrankheiten zeigen und sich während der vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Auch wer Krankheitssymptome zeigt und Kontakt zu einem Patienten hatte, der nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt ist, gilt als Verdachtsfall.

Das RKI hat eine entsprechende Liste veröffentlicht. Als internationale Risikogebiete gelten demnach Italien, Iran und die chinesischen Provinzen Hubei (sowie die Stadt Wuhan). Auch die südkoreanische Provinz Gyeongsangbuk-do zählt dazu. Nur für diesen Personenkreis sei eine Testung vorgesehen und sinnvoll, schreibt das Klinikum in der entsprechenden Mitteilung. „In allen anderen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Virus als sehr gering einzustufen“, heißt es weiterhin.

Das Universitätsklinikum untersucht die Coronatests im hauseigenen Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene selbst. Die Personen werden den Angaben zufolge getestet, indem mit einem Wattestab ein Abstrich aus Rachen und Nase entnommen wird. Diese Probe werde dann nach bestimmten, eindeutigen Abschnitten der Virus-DNA durchsucht: „Das Testergebnis liegt in der Regel innerhalb eines Tages vor und kann telefonisch mit einem individuellen Kennwort abgerufen werden.“

In der Zwischenzeit könnten die getesteten Personen nach Hause zurückkehren, wenn sie nicht unter größeren gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden. Bis das Testergebnis vorliegt, sollten die getesteten Personen aber den Umgang mit anderen Menschen soweit wie möglich reduzieren, um den Virus nicht selbst wiederum weiterzugeben. Bis Dienstagmittag hatte das Universitätsklinikum Mannheim über 100 Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet. Fünf dieser Tests seien bisher positiv ausgefallen.

Allen bisher am Universitätsklinikum positiv getesteten Menschen gehe es so gut, dass sie sich in häuslicher Quarantäne aufhalten können. Aktuell müsse kein Patient wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Zahl der an Corona infizierten Menschen in Mannheim war zuletzt auf elf Personen gestiegen. Das gab das Gesundheitsamt der Stadt bereits am Montagabend bekannt, als zwei neue Fälle gemeldet worden waren. Für den Dienstag wurden keine weiteren Fälle bekannt, bei denen der Virus bestätigt wurde.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020