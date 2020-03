Coronavirus: Experten antworten

Wie häufig sollte ich meine Hände waschen? Kann ich mein Kind auf Klassenfahrt nach Italien schicken? Darf ich zum Selbstschutz meinem Arbeitsplatz fernbleiben? Das Coronavirus mit all seinen Auswirkungen dringt tief in den Alltag der Menschen vor und wirft jede Menge Fragen auf.

Leserinnen und Leser können sich an diesem Donnerstag, 5. März, mit ihren Fragen telefonisch an drei Fachleute wenden. Zwischen 16 und 17.30 Uhr ist das Experten-Telefon freigeschaltet. Zu Gast in dieser Redaktion sind der Leiter der Krankenhaushygiene am Klinikum Ludwigshafen, Sebastian Kevekordes, sowie der Leiter des Personalmanagements der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Matthias Nagel, und der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer.

Über die Ergebnisse der Telefonaktion berichten wir unter morgenweb.de/coronavirus und am Samstag, 7. März, in der Printausgabe des „Mannheimer Morgen“. red/imo

