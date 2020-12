Coronavirus: Fünf weitere Todesfälle und 110 Neu-Infektionen

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Dienstag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Demnach sind eine über 40 Jahre alte Frau und zwei über 80 Jahre alter Männer in Mannheimer Kliniken verstorben. Außerdem verstarb ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 114 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Zusätzlich hat die Stadt 110 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 7557. Damit sinkt die Inzidenz auch weiterhin leicht – und zwar auf 264 Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Bislang gelten in Mannheim 5312 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet 2131 akute Fälle.

Auch an den Feiertagen: Infotelefon und Diagnose-Stützpunkt bleiben erreichbar

Die Stadtverwaltung informierte in einer Pressemeldung darüber, dass an den Weihnachts-Feiertagen und über den Jahreswechsel das Infotelefon der Stadt Mannheim unter der Telefonnummer 0621-2932253 weiterhin erreichbar sei.

Das Sprachdialogsystem bietet nach Auskunft der Stadt rund um die Uhr Auskünfte zur aktuellen Corona-Lage in Mannheim. Eine persönliche Beratung durch Mitarbeitende der Stadt steht Ratsuchenden zu diesen Servicezeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen (ebenso an Heiligabend und Silvester) von 9 bis 14 Uhr.

Zudem besteht auch grundsätzlich an den Feiertagen die Möglichkeit, sich nach Zuweisung durch das Gesundheitsamt auf eine Infektion mit dem Corona-Virus am Diagnose-Stützpunkt der Universitätsmedizin Mannheim testen zu lassen, so die Pressemitteilung. Der Diagnose-Stützpunkt ist auch weiterhin an Werktagen von 9 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie an den Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

