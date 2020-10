Coronavirus: Mannheim meldet 16. Todesfall und 93 weitere Infektionen

Mannheim.Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Freitag den 16. Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich dabei um einen „über 50 Jahre alten Mann“. Er sei Mannheimer und in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben.

Darüber hinaus meldet das Gesundheitsamt 93 weitere positiv auf Covid-19 getestete Personen. Insgesamt haben sich in der Quadratestadt damit 2302 Menschen angesteckt. 1549 von ihnen gelten inzwischen wieder als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 152,9 neuen Fällen je 100.000 Einwohner.

Wie die Stadt Mannheim weiter mitteilt, stamme die „Mehrzahl der positiven Fälle von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden.“ Jedoch seien auch mehrere Cluster wie auch Einzelfälle zu beobachten.

