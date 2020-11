Coronavirus: Neun neue Todesfälle in Mannheim

(Symbolbild) © dpa

Mannheim.Das Gesundheitsamt in Mannheim hat neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte die Stadt mit. Die Menschen starben demnach im Laufe des Wochenendes. Zwei Männer über 80 und ein Mann über 70 starben laut Stadt in einem Krankenhaus. Sechs weitere Personen verstarben in Mannheimer Altenpflegeeinrichtungen.

Im Mannheimer Pflegeheim Zinzendorf hat es laut der Evangelischen Kirche einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Einrichtung wird von den Evangelischen Pflegediensten Mannheim betrieben. 51 der 90 Bewohner und Bewohnerinnen dort sowie 20 Pflegekräften haben sich demnach infiziert. Sieben der Betreuten seien gestorben.

Coronavirus aktuell: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim

Außerdem wurden 71 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 3573. Bislang sind in Mannheim 2241 Personen genesen. Damit gibt es in Mannheim 1303 akute Fälle. Die Inzidenz liegt, berechnet mit den Zahlen der Stadt, bei 200,5.





© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020