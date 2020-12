Coronavirus: Neun weitere Todesfälle und 159 Neuinfizierte

Mannheim.Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Donnerstag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Quadratestadt bestätigt. Wie es in einer Meldung der Verwaltung heißt, handelt es sich dabei jeweils um eine über 90 Jahre und eine über 80 Jahre alte Frau sowie um einen über 90 Jahre alten und einen über 70 Jahre alten Mann, die in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben sind. Zwei über 80 Jahre alte Männer und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Kliniken. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einer auswärtigen Klinik. Ebenfalls verstarb ein über 60 Jahre alter Mann. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie nun 100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

159 weitere Personen haben sich bis zum Donnerstagnachmittag (Stand 16 Uhr) zudem nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 7062 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 297,8. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 299, was ein neuer Höchstwert war. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 4882 Personen. Mit den 100 Verstorbenen beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 2080.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020