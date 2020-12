Coronavirus: Vier weitere Todesfälle in Mannheim - Höchstwert an Neuinfektionen

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Mittwoch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Demnach verstarb eine über 60 Jahre alte Frau in einer Mannheimer Klinik. In Mannheimer Pflegeeinrichtungen starben außerdem ein über 80 Jahre alter Mann, ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 118 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Weiterhin wurden dem Gesundheitsamt bis zum Nachmittag 168 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erreicht die Stadt einen Negativrekord an täglich gemeldeten Fällen. Die Zahl der bestätigten Infektionen in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7725.

Indes stagniert die Inzidenz und liegt bei 264,6 Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Bislang gelten in Mannheim 5426 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2181 akute Fälle.

