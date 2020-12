Coronavirus: Zwei weitere Todesfälle und 88 Neuinfektionen

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Samstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei den Verstorbenen um eine Frau über 80 Jahren, die in einer Pflegeeinrichtung verstarb, sowie eine eine über 70-Jährige, die in einem Krankenhaus in Mannheim ihrem Leid erlag.

Zudem wurden dem Gesundheitsamt am Samstag bis 16 Uhr 88 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5581. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) stieg- bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - auf 239,2. Aufgrund der hohen Inzidenz hat die Stadt Mannheim Ausgangsbeschränkungen verhängt. Diese gelten seit Freitag ab 21 Uhr.

Bislang sind in Mannheim 3655 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1861 akute Fälle.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020