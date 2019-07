Cotto Wohnaccessoires eröffnet mit Schreinerfarm Möbel Einrichtungsgeschäft in B 1

Von unserem Redaktionsmitglied

Wer umzieht, richtet sich danach - zumindest in Teilen - neu ein. In dieser Phase ist gerade Patricia Schneider. Mit dem Unterschied, dass die Geschäftsfrau einen ganzen Laden neu gestalten und dekorieren darf. Denn ihr Fachgeschäft Cotto Wohnaccessoires hat in B 1,6, zwischen Schloss und Paradeplatz, eine neue Heimat. Auf 425 Quadratmetern bietet sie exklusive und hochwertige Einrichtungsartikel für Bad, Küche, Schlaf- und Wohnzimmer und sogar den Garten.

Eigentlich war Schneider schon einmal soweit, nach 23 Jahren die Brocken hinzuwerfen und Mannheim zu verlassen. „Die Baustellen haben mich an meine Grenzen gebracht“, berichtet sie von der Zeit, als sie noch in der Fressgasse ansässig war. Jedoch motivierte sie der große Zuspruch ihrer Kunden zum Weitermachen. Nach einigen Jahren in P 3 war sie zuletzt Mieterin in der ÖVA-Passage. Doch dort wird, wie berichtet, gerade umgebaut, und alle Händler mussten ausziehen. Bis das neue Domizil fertig renoviert war, hatte sie eine kleine Fläche am Ring, in R 7, eingerichtet.

Umzug aus der Schwetzingerstadt

Mit ihrem neuen Geschäft, das am Montag öffnet, stößt Schneider in andere Dimensionen vor. Denn in dem sogenannten Konzept-Store zieht das Team von Schreinerfarm Möbel mit ein. Der Schreinerei- und Handwerksbetrieb aus Frankenthal bringt 25 Jahre Erfahrung im Möbelbau mit und ist mit einer Ausstellung seit vier Jahren in der Schwetzinger Straße vertreten. „Aufgrund der Lage war es aber nicht mehr interessant, das Ladengeschäft weiter zu betreiben“, sagt Inhaber Frank Bechtler.

Dann haben er und Schneider, die sich seit vielen Jahren kennen, beschlossen, die beiden Geschäftsfelder in einem Konzept zusammenzuführen. Schaufenster, Fußboden, Decken, Beleuchtung und Klimaanlage - im umgebauten Laden ist alles neu. Einen sechsstelligen Betrag haben Mieter und Vermieter investiert. Viele Einrichtungsstücke tragen die Handschrift Bechtlers. Sein Betrieb hat für die Ausstellung unter anderem die Küche, ein Raumteilsystem, eine Vitrine für wertiges Geschirr und Gläser, den Kassentresen und die dahinterliegende Schrankwand gefertigt. „Wir erschaffen positiven Lebensraum“, lautet das Motto der Geschäftsinhaber.

„Wir kombinieren unsere Produkte mit Möbeln internationaler Hersteller, die unseren eigenen Anforderungen entsprechen“, erklärt Bechtler. Oder, wie Schneider ergänzt: „Was nicht passt, wird passend gemacht.“ Bei der Auswahl ihrer Lieferanten achtet sie auf Qualität und gute Verarbeitung. Größtenteils handelt es sich um Manufakturen, die in Handarbeit fertigen. Darunter sind der französische Gartenmöbelhersteller Fermob und der Spezialist für Boxspringbetten, Vispring.

