Couragierter Konditor mit Humor

Fürs Blumepeterfest formt er wunderbare Dampfnudeln, bei Treffen der Rustikalen Feinschmeckerchuchi oder deren Eröffnungsessen für die Vesperkirche sorgt er für köstliche Desserts: Eugen Kettemann. Doch sonst steht er nicht mehr in der Backstube oder am Herd – schließlich wird der langjährige Hofkonditor am Sonntag 80 Jahre alt.

Über Jahrzehnte hinweg stand er für eine Institution. Aber Ende 2005 hat er seine Hofkonditorei geschlossen. Vom Großvater 1897 gegründet, war sie einer der ältesten Betriebe der Stadt. 1970 übernahm ihn Eugen Kettemann von seinem Vater und führte ihn – trotz mancher couragiert ausgefochtener Kämpfe mit der Stadt an der lange umstrittenen, heruntergekommenen „Borelly-Grotte“ – weiter. Die 150 Plätze im Innern, im Sommer noch bis zu 40 draußen, waren oft besetzt, 120 000 Stück „Mannemer Dreck“ gingen im Schnitt pro Jahr über die Ladentheke. Kaffee gabs noch in richtigen Silberkännchen – leider vorbei.

Golfer geworden

Damals fiel ihm der Abschied ganz enorm schwer. Inzwischen erlebt er, dass auch andere Kollegen keine geeigneten Nachfolger finden, ein Betrieb nach dem anderen schließt und die Cafékultur stirbt. Dafür kann Opernfreund Kettemann, der trotz großer zeitlicher Belastung im Betrieb als Bassbariton lange im Extrachor des Nationaltheaters sang, nun Kultur genießen. Zudem schwingt er oft den Golfschläger und ist ein toller, humorvoll-schlagfertiger Gesprächspartner am Bloomaulstammtisch – so wie er früher im Café trotz aller Arbeit auch immer Zeit für ein nettes, mit Ironie gespicktes Schwätzchen mit seinen Gästen hatte. pwr

