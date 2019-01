Cris Cosmo heute im TV

Cris Cosmo (Mitte) mit seiner Band bei dem Auftritt. © ProSieben/Benedikt Müller

Große Bühne für den Mannheimer Sänger Cris Cosmo und seine Band: Heute (20.15 Uhr/ProSieben) sind sie in der neuen Musikshow „My Hit. Your Song“ zu sehen. Die Mannheimer werden zwei Hits von und vor Ace of Base-Sängerin Jenny Berggren singen.

Die Formation, die auf der Rheinau probt, ist von dem Sender angefragt worden. „Ich finde das Format super spannend, da es nicht nur um die Interpretation des Originalsongs und die Bewertung der Stimme geht. Der eigene Sound steht im Vordergrund“, erklärt Cris Cosmo im Gespräch mit dieser Zeitung die Gründe für seine Teilnahme.

Ob die Band des Popakademie-Absolventen den Sprung ins Finale geschafft hat, darf er vor Ausstrahlung der Aufzeichnung noch nicht verraten. Cris Cosmo ist sich aber sicher, dass die Teilnahme die richtige Entscheidung war: „Generell können wir gar nicht verlieren. “ Die Zeit habe alle seine Erwartungen übertroffen, und er sei unglaublich stolz auf die Gruppe.

Zu Mannheims 400. Geburtstag im Jahr 2007 hatte Cris Cosmo seiner Stadt mit „In Mannheim weint man zweimal“ eine Liebeserklärung geschrieben. bl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019