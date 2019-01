Cris Cosmo verpasst Finale

Cris Cosmo und seine Band sind mit ihren Liedern in der ProSieben-Sendung „My Hit. Your Song“ am Donnerstag gut angekommen – das Finale haben sie trotzdem verpasst. „Ace of Base“-Sängerin Jenny Berggren wollten Cosmo und Co. mit einer neu interpretierten Version ihrer Songs „Don’t turn around“ und „All that she wants“ von sich überzeugen. Der Schwedin gefielen die „perfekten Coverversionen“ ihrer Lieder „gut“. Dennoch entschied sie sich am Ende für Cosmos Konkurrentin Anna Pape. Die 20-jährige Hamburgerin setzte sich später beim Publikumsentscheid durch und gewann das Preisgeld von 25 000 Euro. bl

