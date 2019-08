CSD in Mannheim: Ein Meer der Vielfältigkeit

Mannheim.Der Christopher-Street-Day (CSD) hat Mannheims Innenstadt am Samstag in ein Meer der Vielfältigkeit verwandelt. Gefärbte Haare, bunte Umhänge, Federperücken, Leder- und Latexanzüge, High Heels und vor allem ganz viel nackte Haut – zahlreiche Menschen in schillernden Outfits tanzten ausgelassen durch die Quadrate und demonstrierten für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-,

...