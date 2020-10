„Da Cantate e Opere“ in der Heilig-Geist-Kirche

Mannheim.Stimmen für Herz Geist und Seele werden am heutigen Sonntag um 18 Uhr in der Heilig Geist Kirche Mannheim zu hören sein. Fünf Musiker haben ein Konzert zusammengestellt, bei welchem geistliche und weltliche Gesangsliteratur in unterschiedlicher Besetzung für Kurzweil, aber auch für innige Momente sorgen. Oper, Oratorium und Lied verschiedener Epochen bilden das Programm. Es erklingen Werken unter anderem von Buxtehude, Vivaldi, Bach, Haydn, Mendelssohn Bartholdy, Mascagni, Nicolai, Mozart und Delibes. Eintritt frei.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020