Nebenan kurven Sportler über die frostige Fläche, im Bistro des Eissportzentrums aber ist an diesem Abend Platz für heiße Diskussionen. Der CDU-Ortsverband Neckarstadt hat zum Stammtisch eingeladen – und wie bei Christdemokraten im ganzen Land steht auch hier eine Frage im Mittelpunkt: Wer soll die oder der neue Bundesvorsitzende werden? So richtig hitzig geht es allerdings gar nicht zu, denn die fünf Mitglieder sind sich einig: Alle drei Kandidaten sind respektable Politiker. Und da die Qual der Wahl zu haben – das sei toll. „Da ist für jeden was dabei“, sagt Melanie Lauber.

Einig sind sich die drei Frauen und zwei Männer: Die neue Parteiführung soll der CDU wieder ein schärferes Profil geben. „Wertkonservativer, aber nicht rechts“, findet Roswitha Henz-Best. „Ich glaube, dass Parteien eine Farbe haben müssen.“ Die Bezirksbeirätin in der Neckarstadt-Ost ist seit den 80ern Christdemokratin. „Wir sind auf dem Weg zu einer gefährlichen Entwicklung, wenn die großen Parteien so viel Zustimmung verlieren. Wir sind mit dem System der Volksparteien doch eigentlich gut gefahren“, erklärt sie weiter.

„Spahn unglaublich spannend“

Würden die fünf Neckarstädter stellvertretend für die ganze CDU abstimmen – es gäbe kein klares Ergebnis: Die Sympathien für die Kandidaten sind gleichmäßig verteilt. Für den Ortsverbandsvorsitzenden Christian Stalf ist der frühere CDU-Fraktionschef Friedrich Merz der Favorit: „Er ist charismatisch und steht für wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz.“ Aber nicht nur das: Stalf ist im Jahr 1998 in die CDU eingetreten – der „ewige Kanzler“ Kohl war abgewählt, danach stürzte die Spendenaffäre die Partei in die Krise. Wie sowohl Angela Merkel als auch Friedrich Merz damals in einer schwierigen Situation Verantwortung übernahmen – das hat Christian Stalf imponiert.

Neben ihm sitzt Fabian Schrader, mit 22 der Jüngste der Runde. „Ich fände Jens Spahn als Vorsitzenden unglaublich spannend“, sagt der Psychologie-Student. Der sei einer der wenigen Spitzenpolitiker unter 40. „Und was er jetzt als Minister macht, das kann sich sehen lassen.“ Roswitha Henz-Best spricht sich dagegen für die jetzige Generalsekretärin aus. Annegret Kramp-Karrenbauer gehe auf Menschen zu, sei nicht abgehoben. „Ich glaube, dass sie sehr ausgleichend wirken kann.“ Aber wäre die Merkel-Vertraute die Richtige, wenn sich so viele Mitglieder vor allem Veränderung wünschen? Melanie Lauber glaubt, dass „AKK“ durchaus neue und eigene Schwerpunkte setzen wird. Merkel habe zum Anfang auch als „Kohls Mädchen“ gegolten – und sich dann von ihm abgesetzt.

Karin Urbansky, Bezirksbeirätin in der Neckarstadt-West, hat sich noch nicht entschieden: Sie schwankt zwischen der „bodenständigen Kramp-Karrenbauer“ und dem „dynamischen Spahn“. Für den Sauerländer Merz fände sie dagegen eher eine unterstützende Funktion am besten, vielleicht als Minister. „Ich sehe ihn eher im Hintergrund.“

Das Ergebnis also: Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn sind jeweils einmal die klaren Favoriten. Sowohl Melanie Lauber als auch Karin Urbansky schwanken noch zwischen „AKK“ und Spahn. Ist das nicht Zündstoff für die Partei? Nein, er könne mit allen drei Vorsitzenden gut leben, sagt Christian Stalf. Auch Roswitha Henz-Best findet es falsch, den Wettbewerb als Streit darzustellen: Diskussionen gehören für sie zur Demokratie dazu. „Egal wer das Rennen macht – das wird in der CDU keine Gräben hinterlassen.“

Thematisch kreisen die Gespräche vor allem um Finanzen und Wirtschaft – die Partei müsse sich in diesem Bereich wieder stärker profilieren, das ist in der Runde unumstritten. Dass das sensible Thema Flüchtlingspolitik noch eine dominante Rolle spielt, finden die Neckarstädter nicht. Auch wenn die Kanzlerin bei dem Thema aus seiner Sicht Fehler gemacht habe: „Wir sind jetzt weiter und beschäftigen uns mit anderen Problemen“, sagt Christian Stalf.

Klar ist für die fünf Christdemokraten auch: Angela Merkel soll Kanzlerin, die Bundesregierung im Amt bleiben – auch wenn die CDU einen neuen Vorsitzenden bekommt. Schließlich könne das allen Seiten nützen: Merkel könne sich aufs Regieren konzentrieren, die Partei sich erneuern, sagt Fabian Schrader. Und wenn die CDU ein Stück liberaler und konservativer werde, könne davon doch sogar die SPD profitieren.

Apropos SPD: Deren Jungpolitiker Kevin Kühnert hatte vor dem SPD-Mitgliederentscheid über eine Große Koalition zum Parteieintritt aufgefordert – damit möglichst viele Menschen mitreden und abstimmen. Das könnte sich Fabian Schrader auch gut für die CDU vorstellen: „Man kann den Leuten jetzt sagen: Tretet ein, dann könnt ihr mitentscheiden.“

