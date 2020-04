Da kniet sogar der Kurfürst nieder

Kurfürst Carl Theodor, als er in Mannheim regierte. © SSG

Er hat es wirklich getan: Der Mann, vor dem das Volk niederknien, vor dem sich selbst der Adel verbeugen musste – an einem Tag im Jahr kniete Kurfürst Carl Theodor nieder, vor ganz normalen Bürgern zur Fußwaschung an Gründonnerstag.

Die rituelle Handlung, einst im Orient Symbol der Gastfreundschaft, gehört in der katholischen Kirche zur Liturgie des Gründonnerstags. Sie beruht auf einer Schilderung im Johannesevangelium, wonach Jesus am Vorabend seines Todes während des letzten Abendmahls seinen Jüngern die Füße wusch. Der von 1742 bis 1777 in Mannheim regierende Kurfürst zelebrierte diesen Brauch bewusst – aus zwei Gründen. Einmal bekräftigte er so sein Bekenntnis zum Katholizismus, was wichtig ist im Zeitalter der Gegenreformation. Und da das Ritual bereits seit dem 16. Jahrhundert fester Bestandteil des Habsburger Hofzeremoniells ist, praktiziert es Carl Theodor auch deshalb, um öffentlich ein Zeichen der Kaiserwürdigkeit der Wittelsbacher und der Verbundenheit mit dem Kaiserhaus zu setzen. Immerhin ist er einer der sieben Kurfürsten – also jener Regenten, die den Kaiser wählen.

Eindrucksvoll beschrieben

Die jährlich erscheinenden Kurpfälzischen Hofkalender berichten davon, wie „Sr. Kurfuerstl. Durchleucht“ mit den Herren Ordens-Rittern (vom Hubertusorden) und in Begleitung des ganzen Hofes in den Rittersaal einziehen. Erst wird das Evangelium gesungen, dann legt der Regent den Ordensmantel ab, „umguerten sich mit einem weissen Fuertuch und fangen an, (…) den auf erhoeheten Baenken sitzenden zwoelf alten Maennern kniend die Fueße zu waschen.“

Die Zeremonie im Rittersaal wird in mehreren Reiseberichten von Gesandten, die am damals sehr bedeutenden Mannheimer Hof ja ein- und ausgehen, eindrucksvoll beschrieben – denn nicht jeder Landesherr ist bereit, niederzuknien, nicht einmal an Gründonnerstag. Carl Theodor hält aber daran fest.

