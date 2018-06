„Da musst Du selber ran“

Anzeige

Ein gemütlicher Samstagmorgen. Frühstückszeit. Es gibt Kaffee, Nutella, Käse, Butter, Brot, alles da. Und dann das: der Toaster funktioniert nicht. Okay, denk ich: kein Problem, sondern ein Projekt. Mal sehen, ob ich da selber noch was machen kann. Nach dem Frühstück nehme ich mir also einen Schraubenzieher und schraube das Gerät auf. Vorher schaue ich mir bei Youtube kurz ein Video an, wie das grob geht. Innen dann erst einmal ein bisschen sauber gemacht, einen losen Kontakt wiederhergestellt. Und siehe da: der Toaster geht wieder. Wie genial ist das denn? Ich bin mächtig stolz auf meine Toaster-Reparier-Fähigkeiten.

Fertigkeiten einsetzen

Es im Leben erst einmal selber zu versuchen, das bekommen wir bereits im frühen Kindesalter mit auf den Weg. Denn als Menschen haben wir schließlich einen klugen Kopf, Arme, Hände und bestimmte Fertigkeiten, die wir auch einsetzen sollen. Und nicht immer ist – wie beim kleinen Baby die Mama oder der Papa – jemand da, der uns mit Rat und Tat helfen kann. Im Leben müssen wir selber ran.

Was der Toaster im Kleinen ist, das sind die Fragen und Entscheidungen des Lebens im Großen. Auch ein Projekt, ein Riesenprojekt. Auch hier gilt sehr oft für uns Menschen: tu es selbst, entscheide selbst. Baue dir dein Leben so, wie du es willst. Dabei geht es um Fragen wie: welchen Beruf wähle ich? Wen soll ich heiraten? Passen Kinder in meine Karriereplanung? Soll ich einen Kredit für das Haus aufnehmen? Kann ich die Mutter zu Hause pflegen oder darf ich sie auch in professionelle Betreuung geben? Alles schwere Lebensentscheidungen. Aber Fragen, die wir im Laufe des Lebens beantworten müssen.