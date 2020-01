„Da reichen keine Trippelschritte mehr“

„Es rumort“, beschreibt Bernhard Hübner die Lage dort, wo Kirche am meisten gelebt wird: an der Basis. „Man muss sich dauernd rechtfertigen, warum man bei dem Laden noch mitmacht“, klagt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. (Innenstadt/Oststadt). Doch ob sich etwas ändert, wenn die katholische Kirche ab heute in Frankfurt den „Synodale Weg“ eröffnet und über Reformen diskutiert, weiß er nicht – aber mit ihm hoffen viele Vertreter der Basis.

Stadtdekan Karl Jung steht der Initiative positiv gegenüber: „Die gemeinsame, deutschlandweite Suche nach Antworten sehe ich als echte Chance an“, äußert er optimistisch. „Die Zeichen stehen auf Aufbruch und diesen sollten wir alle – auch im Gebet – unterstützen“, so Jung, „denn es geht um die Stärkung des christlichen Zeugnisses und damit um die Zukunft unserer Kirche“.

Eine solche Zukunft hat die Kirche laut Hübner nur, wenn sie Missbrauchsfälle „nicht weiter vertuscht, sondern an die Staatsanwaltschaft gibt“, wie er fordert. „Denn das ist ein großes Problem unserer Glaubwürdigkeit“, sagt er. Zudem dürfen Frauen nicht länger ausgeschlossen werden. „Da ist die theologische Nachvollziehbarkeit sehr dünn, das kann so nicht weitergehen“, fordert Bernhard Hübner.

Frauen „tief gekränkt“

Dafür kämpft Gabriele Landler, Leiterin der Katholischen Hochschulgemeinde, als eine der Aktiven der Initiative „Maria 2.0“. „Ich glaube, dass die wenigsten Kleriker eine emotionale Ahnung davon haben, wie tief gekränkt viele Frauen durch kirchliche Strukturen sind“, so Landler. Sie träume davon, dass die Kirche mit der jahrhundertealten Tradition breche, Frauen zu diskriminieren. Da dies Ortskirchen nicht gestattet sei, sollten die deutschen Bischöfe „dieses dringende Anliegen auf weltkirchlicher Ebene vorantreiben und bis dahin alle Möglichkeiten ausschöpfen, Frauen Stimme und Gesicht zu geben und der Gesellschaft nicht länger die weibliche Perspektive der Frohen Botschaft vorenthalten“, fordert sie. Als Buße, dass die Kirche Frauen „jahrhundertelang ausgebeutet und klein gehalten“ habe, müsse sie „Empowerment-Trainings für Frauen finanzieren“. Allerdings fürchtet sie: „In diesem Entwicklungsstadium ist die Kirche noch gar nicht.“

Etwas zuversichtlicher äußert sich Marianne Rohde von der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd). „Eine Kirche, die nicht geschlechtergerecht ist, hat nach meiner Auffassung keine Zukunft“, unterstreicht sie. Sie begrüße, dass nun die Reformbestrebungen „eine offizielle Plattform haben“. Doch um Glaubwürdigkeit wieder herzustellen, müssten die Themen „nun auch offen und intensiv diskutiert und ein Ergebnis vorgelegt werden, das positive Signale aussendet“, so Rohde.

Priester auf hohem Ross

„Eine Weiterentwicklung, zum Beispiel bei der Rolle der Frau, kann nur stattfinden, wenn jemand ein Gespräch startet“, sagt Melissa Freund, aktiv in der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Feudenheim. Sie hoffe, dass dazu in Frankfurt eine Entwicklung angestoßen werde. Zudem findet sie es „wichtig, über die Missbrauchsfälle offen zu sprechen“.

Für Thomas Dietrich, lange aktiv im Gemeindeteam von Christ-König Wallstadt, sind es „Fehler im System wie Zölibat, Stellung der Frau und Klerikalismus, die den Missbrauch begünstigen“, klagt er. „Hier müssen endlich glaubhafte Antworten gefunden werden!“, fordert er. Genauso wichtig sei, dass sich die Kirche angesichts des Klimawandels „endlich wieder mit der Bewahrung der Schöpfung“ befasse und christliche Lösungen aufzeige – von fairem Handel bis zu Photovoltaik auf Kirchendächern. Die Gemeinden vor Ort müsse man stärken. „Da reichen keine Trippelschritte mehr aus, hier muss gesprungen werden, um wieder glaubwürdig zu werden“, verlangt er, setzt „in der hierarchischen, undemokratischen Kirchenstruktur aber ein großes Fragezeichen“.

Eine „weltoffene, moderne Kirche mit der Einbindung von Frauen“, wünscht sich Markus März, Sprecher des Gemeindeteams von St. Hildegard. „Priester und Amtsträger sitzen teilweise auf einem hohen Ross und übersehen dabei, dass unendlich viele Laien ehrenamtlich tätig sind“, schimpft er. „Was der Pfarrer will, muss gemacht werden – das geht heute nicht mehr!“, so März.

„Unzweifelhaft in einer Krise“ sieht Dekanatsratsvorsitzender Hansheinrich Beha die Kirche: „Die Strukturen entsprechen nicht mehr unseren Vorstellungen und Erwartungen über Macht, Entscheidungsbefugnisse und Ämter“, auch Frauen müssten entsprechend vertreten werden. „Wenn sich die Institution Kirche nicht bewegt, bewegen sich die Gläubigen weg von ihr“, fürchtet er und begrüßt den „Synodalen Weg“ als Lösungsansatz. Zwar schwanke er im Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Befürchtung, aber „die Hoffnung überwiegt“.

