„Da vergessen die Leute ihr Alter“

Ein Mann, ein Aktenkoffer, ein ganzes Leben. Werner Dais kommt mit Gepäck zum Interview, in Leitzordnern hat er Dankesbriefe abgeheftet, Zeitungsartikel sortiert und Fotos aufgehoben. Stationen seines Wirkens und seiner Leidenschaft, Erinnerungen an mehr als 50 Jahrzehnte als Discjockey. Natürlich hat Dais noch viel Platz in seinen Ordnern, denn ans Aufhören verschwendet er keinen Gedanken. „Wieso sollte ich?“, fragt der 72-Jährige, „ich hab’ Spaß und die Leute auf der Tanzfläche auch.“ Seit Neuestem sorgt er bei der „Greyzies Night²“ für volle Tanzflächen. Die Disco für die Generation über 50 ist im August mit einer Neuauflage im Bluetower am City-Airport an den Start gegangen.

Lehrer am Mischpult

Initiiert hat dieses Format die Mannheimer Psychologin Ulrike Thomas, sie ließ sich den Titel „Greyzies Night“ schützen, feiert seit zwei Jahren großen Erfolg im Eintanzhaus in der Innenstadt und freut sich nun über noch mehr Platz und Party ohne Sperrstunde im Bluetower. Werner Dais hat dieses Konzept sofort beeindruckt. „Sowas ist sehr, sehr wichtig und genau das, was wir brauchen“, sagt er: „Beim Tanzen vergessen die Leute ihr Alter. Obwohl eine Stunde vorher noch alles wehgetan hat, rocken sie plötzlich ab wie früher.“ Auch für ihn als DJ seien solchen Veranstaltungen ein großer Gewinn: „Besser als jede Medizin, denn wenn du dich der Musik hingibst, vergisst du alle Sorgen.“

Dais selbst weiß, wie sich Kummer anfühlt. Er wuchs als uneheliches Kind auf, sah drei Männer an der Seite seiner Mutter kommen und gehen, aber keiner wollte die Vaterrolle übernehmen. „Musik war schon damals die Welt, in der ich glücklich war“, erzählt er. Die Schulzeit erlebte er als Kampf. Weil er aber unbedingt Sport studieren wollte, biss er sich durch. „Ich war gezwungen, den Weg zu mir zu finden“, erklärt Dais: „Und um Anerkennung zu kriegen, wurde ich Workaholic.“ 1973 fing er am Moll-Gymnasium als Sport- und Biolehrer an - und blieb 37 Jahre. „Als erstes hab’ ich mit den Schülern eine Disco gemacht“, berichtet er stolz. Er könne sich gut in andere einfühlen, sagt er: „Vielleicht, weil ich selbst so viel erlebt habe.“ Seine Fähigkeiten nutzt er weiterhin, ist als Lerncoach für Schüler tätig. „Musik hilft“, so betont Dais: „Ich sage den Kindern zum Beispiel: Lasst euch morgens von eurem Lieblingslied wecken, dann startet ihr ganz anders in den Tag.“

Noch als Dais selbst Schüler war, spielte er in einer Band, dann ging er zum Bund, und als er heimkehrte, waren seine Kollegen weg. Was ihm blieb, war seine Plattensammlung. Sie und seine selbst finanzierten 20-Watt-Boxen waren das Startkapital, mit dem er 1969 zum ersten Mal im Bootshaus in Heidelberg auflegte und 20 Mark verdiente. Es folgten Disconächte in ganz Deutschland, Geburtstage, Firmenjubiläen, Großveranstaltungen. Dais tanzte bald auf allen Hochzeiten und blieb dennoch mit Leib und Seele Lehrer. Beim jährlichen Schulfest im Moll gab er den Takt an - Ehrensache. Lange sorgte er allein am Mischpult für die richtige Mixtur. Bis Sohn Sebastian vor 17 Jahren einstieg. „Allein könnte ich das nicht mehr“, das weiß Dais. Aber offen für Neues, das ist er trotzdem. „Digitalisierung? Für mich kein Fremdwort. Ich lerne jeden Tag dazu, aber ich bin froh, Sebastian an der Seite zu haben.“ Die beiden Dais-Männer kreieren die Disconächte im Einklang. Manchmal dauert der Einsatz mit Aufbau bis zu 20 Stunden. Für den 72-jährigen Werner Dais ist das kein Problem. „Das Alter spielt sich im Kopf ab“, sagt er und knipst seine Knie-Schmerzen einfach aus.

Der Titel „Born to be alive“ von Patrick Hernandez, das sei wohl der Song, der am besten zu ihm passe, antwortet er auf die Frage nach seinem Herzenlied - „dieser Rhythmus, das ist mein Beat“. Aber wie schafft er es, im Rentenalter das Workaholic-Tempo fortzusetzen? Zum einen, so erklärt er, helfe ihm die Konstanz. Seit 45 Jahren lebt er mit seiner Frau Christina - übrigens eine in den 1970ern gekrönte Disco-Queen - zusammen. „Wir geben uns Halt und Freiheit, das ist perfekt.“ Zum anderen bleibe er immer interessiert: „Begegnungen mit jungen Leuten sind sehr bereichernd.“ Als Rock’n’Roller würde Dais aber kaum durchgehen - Alkohol und Zigaretten sind tabu, stattdessen treibt er täglich Sport. Einziges Laster: Süßkram.

Nach zwei Stunden schließt Werner Dais seinen Aktenkoffer wieder. Aber bestimmt nur kurz. Schließlich ist noch viel Platz in den Ordnern.

