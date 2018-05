„Da wird ein Kulturdenkmal beschädigt“

Anzeige

Das Landesdenkmalamt will sich in die Diskussion um den Friedrichsplatz einschalten. „Da wird schließlich ein Kulturdenkmal beschädigt“, sagte Oberkonservatorin Ute Fahrbach-Dreher mit Blick auf Vandalismus und Müll rund um den Wasserturm bei einer Vortragsveranstaltung des Vereins Stadtbild in der Sternwarte.

Der Friedrichsplatz-Verein, der Verein Stadtbild, die Kunsthalle und zahlreiche andere Anlieger hatten ein „Aktionsbündnis Friedrichsplatz“ gegründet und an die Stadt appelliert, mehr gegen Picknick, Planschen und Beschädigungen der denkmalgeschützten Grünanlage zu tun (wir berichteten). Im Vorfeld der Vortragsveranstaltung baten sie auch die Denkmalschützerin um Hilfe. „Das ist eine ordnungsrechtliche Frage“, entgegnete sie. „Die Stadt sollte einfach mal mehr Polizeistreifen vorbeischicken“, sagte Fahrbach-Dreher. Sie werde „einen Brief an die Stadt schreiben und sie fragen, was sie zum Schutz des Kulturdenkmals tut“, kündigte Fahrbach-Dreher an. „Ich werde es mal probieren – mal schauen, was für eine Antwort ich kriege“, meinte sie.

„Es ist halt eine Frage des politischen Willens“, entgegnete Wolffried Wenneis vom Netzwerk Kapuzinerplanken, einer der Unterzeichner des Briefs, skeptisch. „Das ist ein Kulturdenkmal, an dessen Erhalt ein öffentliches Interesse besteht“, bekräftigte die Fachfrau mit Blick auf das Jugendstilensemble, „aber man kann es nicht absperren, das ist ein schwieriger Fall“.