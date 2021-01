Dachstuhl in Flammen

Das Bild zeigt die Brandschäden am Dachstuhl des Hauses. Priebe

Beim Brand eines Hauses in der Straße „Vor dem Wald“ in Käfertal hat eine 25-jährige Frau laut Polizeiangaben einen Schock erlitten, an dem derzeit unbewohnbaren Gebäude ist nach ersten Schätzungen der Experten Schaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden.

Am Mittwochnachmittag hatte die 25-jährige Hausbewohnerin Polizei und Feuerwehr alarmiert. Sie hatte gegen 16.35 Uhr einen lauten Knall im Erdgeschoss gehört, anschließend bemerkte sie das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die junge Frau bereits selbst in Sicherheit gebracht, zu diesem Zeitpunkt standen bereits Teile des Dachstuhls in Flammen.

48 Retter eingesetzt

Die Berufsfeuerwehr brachte – unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehrabteilungen Nord, Innenstadt und Feudenheim – den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer letztlich löschen. Insgesamt waren 48 Retter im Einsatz. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. scho/pol

