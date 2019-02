Dachverband nimmt neues Mitglied auf

Das Umweltforum hat ein neues Mitglied: Der Verein für Naturkunde Mannheim e.V. (VfN) wurde kürzlich einstimmig als weiterer Mitgliedsverein in den Zusammenschluss aufgenommen. Damit vereint das Umweltforum jetzt 16 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände unter einem Dach.

„Wir freuen uns über weitere Kompetenz in Sachen Naturschutz“, erklärt Thorsten Schurse, Vorstand des Umweltforums. „Der Verein für Naturkunde engagiert sich in der Wissensvermittlung über die Mannheimer Tier- und Pflanzenwelt und für ein Naturverständnis der Mannheimer Bevölkerung“, erläutert Sabine Messmer-Luz, die erste Vorsitzende des VfN. „Denn nur was man kennt, kann man auch schützen“, wirbt Meßmer-Luz für eine Mitgliedschaft im VfN und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden im Umweltforum Mannheim.

Der schon 1833 gegründete Verein für Naturkunde Mannheim e.V. möchte durch Veranstaltungen wie Wanderungen, Vorträge und Workshops den Bürgerinnen und Bürgern die eigene Natur vor der Haustür näher bringen. red

Info: Infos: naturkundevereine-mannheim.de/vereine.html

