„Dahäm is ebe äfach dahäm“

Anzeige

Am 4. Januar 1918 ist die „Gartenheim-Baugenossenschaft der Angestellten und Beamten Mannheim- Ludwigshafen“ in das Genossenschaftsregister in Mannheim eingetragen worden. Jetzt haben der Vorstand und die Mitglieder gemeinsam bei einem Festakt in der Kulturhalle Feudenheim den 100. Geburtstag ihrer Genossenschaft gefeiert.

Schon die musikalische Einleitung durch die „Palatina Washboard Jassband“ erinnerte an die 1930er Jahre. Die Besetzung der Band sei entsprechend der damaligen Zeit konsequent umgesetzt, erklärte Vorstandsmitglied Oliver Mentzel. So spielten die Musiker auf historischen Instrumenten wie Waschbrett, Sousafon, Klarinette, Trompete oder Kornett, Posaune, Banjo und Piano. Nachdem die Band die Festgäste auf die damalige Zeit zumindest musikalisch eingestimmt hatte, folgte ein historischer Blick auf den enormen Wohnungsbedarf in diesen Jahren.

Die Entwicklung seit 1918 Am 4. Januar 1918 wurde die Gartenheim-Baugenossenschaft in das Register eingetragen. Heute sind im Besitz der Genossenschaft 93 Einfamilien- und 27 Mehrfamilienhäuser. Leitlinie der Genossenschaft ist das Vermieten von Wohnungen zu angemessenen Mietpreisen. Während des Zweiten Weltkrieges werden zwölf Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäuser zerstört. 1993 beginnt die Baugenossenschaft, 16 Wohneinheiten „Im Rott“ zu bauen. 2008 werden acht Wohneinheiten in der Wimpfener Straße mit barrierefreiem Zugang errichtet. has

Insbesondere einkommensschwache Bevölkerungskreise sollten mit preisgünstigem Wohnraum versorgt werden, betonte SPD-Stadträtin Marianne Bade, die kurzfristig für den erkrankten Oberbürgermeister Peter Kurz eingesprungen war. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg seien viele dieser Wohnungen zerstört und mit viel Energie und Eigenleistungen wieder aufgebaut worden, erinnerte sie an eine schwierige Zeit. Die Stadträtin überreichte dann eine alte Fotografie des Wasserturms als Geschenk an den Vorstand der „Gartenheim“, die auch heute noch baut, wie ein Beispiel in der Wimpfener Straße zeigt.