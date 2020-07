Damit andere sicherer sind

Wer sich heute an den Tatort von damals wagt, der fühlt sich hin- und hergerissen. Gelegen mitten im Angstraum, mit Unterführungen, beschmierten Wänden, kaum einsehbaren Ecken und Autolärm, der jeden Hilferuf übertönt, will sich hier eigentlich niemand lange aufhalten. Und doch strahlt das sorgfältig und liebevoll gestaltetet Eck eine schmerzlich schöne Faszination aus. Denn es ruft mit brutaler Macht die Erinnerung an den Tod einer schüchternen, aber wissbegierigen Studentin zurück. Die damals nach einer Filmnacht an der Uni schnell nach Hause will – und mit ihrem Leben bezahlt.

Es ist eine abscheuliche, tragische und sinnlose Tat, die auch nach sieben Jahren nichts von ihrem Schrecken verloren hat. Bis heute meiden junge Frauen, Studentinnen und Studenten diesen Ort, an dem sich nun wieder die Geister scheiden. Kann so ein Platz wirklich geeignet sein, um in Würde des Opfers zu gedenken? Oder bleibt eine zwielichtige Ecke, auch wenn sie mit buntem Graffiti besprüht wird, eben das, was sie ist: ein Angstraum, der zum Verbrechen einlädt? Zwar gibt es nie 100-prozentige Sicherheit. Aber Angsträumen sich selbst und damit Verwahrlosung, Verfall und Kriminellen zu überlassen, ist der falsche Weg. Aus Sicht der polizeilichen Kriminalprävention ist klar: Viel Licht, zurückgeschnittene Büsche, aufwendige Straßenkunst und kein Müll sind viele Details, die am Ende für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen. Sie senden das Signal: Es gibt Menschen, die ein Auge darauf haben, was hier geschieht, sich kümmern. Experten sprechen von der Broken-Windows-Theorie: Ein Fenster, das bereits zerbrochen ist, lädt zu mehr Demolierung ein.

Deshalb ist es wichtig, dass die Stadt, aber auch die Mannheimer den umgewandelten Ort nicht vernachlässigen. Damit das Andenken an Gabriele erst gar nicht beschmutzt wird, dürfen Müll oder Gestrüpp, in dem sich Gestalten verstecken könnten, hier keinen Platz mehr haben. Gerade weil es nicht im Sinne der Angehörigen ist, dass die Erinnerungsstätte zum Pilgerort wird, könnte sie mehr sein als das: der Anfang dafür, den Angstraum unter der Kurt-Schumacher-Brücke zurückzuerobern – und ihn mit sozialer Kontrolle und Kunstaktionen zu beleben. Um ihn so für alle, die irgendwann dort durchlaufen, sicherer zu machen. Damit sich ein stiller Mord unter Büschen, umgeben von Müll und Dunkelheit, nicht wiederholt.

