Die KinderHelden bekommen prominente Unterstützung: Franziska Giffey (Bild) wird Schirmherrin der Organisation. „Als Bundeskinder- und Bundesfamilienministerin liegen mir gute Bildungschancen für jedes Kind am Herzen. Ich will, dass alle Kinder früh gefördert werden und ihre Talente entdecken können. Damit es jedes Kind packt. Genau hier setzt die gemeinnützige Organisation KinderHelden mit ihrem Mentoring-Ansatz an – individuell, gezielt und frühzeitig“, begründet Giffey ihre Entscheidung.

„Für uns ist die Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine wirklich tolle Auszeichnung, die uns wieder einmal zeigt: Das was wir auf die Beine stellen ist wichtig und richtig“, zeigt sich KinderHelden-Geschäftsführerin Linn Schöllhorn erfreut. Das Mentoring-Programm fördert Kinder mit erschwerten Startbedingungen. Über verschiedene Projekte bekommen sie ehrenamtliche Mentoren zur Seite gestellt, die mit ihnen lernen oder etwas unternehmen.

Um in der Corona-Krise unterstützen zu können, wurde das Projekt „DigiTandem“ ins Leben gerufen, bei dem Kinder und Mentoren digital zusammengebracht werden. „Gerade jetzt brauchen die Kinder in unseren Programmen die Unterstützung eines zusätzlichen Ansprechpartners dringender denn je“, so Schöllhorn. Sobald Treffen wieder möglich sind, können die Mentoren die Kinder auch persönlich kennenlernen und weiter begleiten. kako

