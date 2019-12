Dampf aus Kesselwagen

Ein mit Salpetersäure beladener Kesselwagen im Rangierbahnhof hat am Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt, der sich bis in die Abendstunden hinzog. Wie die Mannheimer Feuerwehr am späten Mittwochabend mitteilte, „dampfte“ der Wagen an den Stirnseiten und im oberen Bereich. In einem „Ausschlussverfahren“vergewisserten sich die Einsatzkräfte, dass kein Produkt aus dem Behälter austrat. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich um Wasserdampf handelte. Aufgrund der Witterung habe der mit warmer Lösung gefüllter Behälter angefangen zu dampfen.

Für die Umgebung bestand keine Gefahr, so die Feuerwehr. Vorsorglich wurde allerdings die Brücke der Landesstraße 542 zwischen Hochstätt und Pfingstberg für den Verkehr gesperrt. Der Waggon befand sich direkt darunter. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.40 Uhr alarmiert worden und rückten mit 20 Personen aus. In dem Wagen befand sich „ein Produkt der BASF“, weshalb auch die Werkfeuerwehr des Unternehmens hinzugezogen wurde. „Wir haben uns mit dem Einsatz Zeit gelassen. Jetzt kann der Kesselwagen weiterfahren“, so ein Feuerwehrsprecher. Die S-Bahn-Haltestelle in diesem Bereich (Mannheim-Seckenheim) war während des Einsatzes nicht gesperrt. imo/mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019