Dampflok und Donky Kong beim Rundgang entdecken

Anzeige

Ab Juli bietet das Technoseum an der Museumsstraße 1 wieder zahlreiche öffentliche Führungen durchs ganze Haus an. Besonders im Blickpunkt steht natürlich der neu eröffnete Ausstellungsbereich zur Mediengeschichte (wir berichteten).

Auch bereits bekannte Highlights des Hauses, nämlich die diversen Dampfloks, können gemeinsam mit einem Experten genauer erkundet werden. Die Führungen finden sonntags um 14.00 Uhr statt und sind im regulären Eintrittspreis ins Museum bereits mit inbegriffen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

So kann man sich am Sonntag, den 8. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober jeweils um 14 Uhr einer geführten Tour durch die Ausstellung zur Mediengeschichte anschließen. Dabei kann man zum Beispiel den Arbeitsalltag des so genannten „Fräuleins vom Amt“ kennen lernen oder legendäre Computerspiele aus den 1980er Jahren wie Pac Man und Donkey Kong ausprobieren.