Danach ab zum Wasserturm

Auch Jürgen Kurtz schwärmt von 1990. „Gerne erinnere ich mich noch daran zurück, fiel dieses WM-Turnier doch unmittelbar in die allgemeine Euphorie der bevorstehenden Wiedervereinigung“, schreibt der auf dem Waldhof wohnende Leser per Mail. Sein Freundeskreis habe sich seinerzeit erstmals bei den Partien zum „Rudelgucken“ getroffen – auf Fernsehern mit 68 Zentimetern Bildschirmdiagonale.

Auch sportlich begeisterte die DFB-Elf Kurtz: „Was war das für ein beherzter Fußball, den Franz Beckenbauer damals spielen ließ!“ Im Mittelfeld der willensstarke Lothar Matthäus, im Sturm Rudi Völler und Jürgen Klinsmann, der beim 2:1 im Achtelfinale gegen Holland über sich hinausgewachsen sei. Und natürlich Innenverteidiger Jürgen Kohler, der langjährige SV-Waldhof-Spieler. Unvergesslich auch, wie Teamchef Beckenbauer („unser Kaiser Franz“) nach dem Finalsieg gedankenverloren über den Platz stolziert sei.

Ende im Irish Pub

Nach der Partie fuhren Kurtz und seine Freunde mit einer „Fahrradparade“ unter dem Applaus der Anwohner durch die Waldhofstraße in die Innenstadt. Dort hätten schon Tausende gefeiert, erinnert sich der Leser. Aber normal gekleidet, nicht wie bei heutigen Turnieren in Fantrikots und Schwarzrotgold. Seinerzeit sei auch der Umgang mit der deutschen Fahne noch vorsichtig bis verkrampft gewesen. Der ausgelassenen Stimmung habe das indes nicht geschadet. Etwa am Wasserturm, dort seien damals schon feuchtfröhlich Feiernde verbotenerweise in den Tritonenbrunnen gehüpft.

„Ich kann mich noch erinnern, dass wir dann den Erfolg bis in die frühen Morgenstunden bei Mike McMahon in seinem irischen Clubkeller in S 6 feierten“, so Kurtz. Das sei eine absolute Ausnahme gewesen, „gab es doch damals eine noch sehr strenge Sperrstunde“. Und trotz des langen Feierns seien sie am nächsten Morgen alle wieder früh arbeiten gegangen. sma

