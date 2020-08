Daniel Strauß bleibt Vorsitzender

Die Arbeit der Hildegard Lagrenne Stiftung (HLS) widmet sich der Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland. Für dieses Vorhaben hielt die HLS vergangene Woche das erste Vorstandstreffen nach den Neuwahlen im Juli ab. Dabei wählten die Stiftungsmitglieder Daniel Strauß zum Vorstandsvorsitzenden wieder, teilt die HLS in einer Pressemitteilung mit. Seit 2012 engagiert sich Strauß für die HLS, ist Gründungsmitglied und hat von Beginn an den Posten des Vorsitzenden inne. Seit Stiftungsgründung setzt sich Strauß in der Bürgerrechtsarbeit für gleichberechtigte Teilhabe von Sinti und Roma ein. Mit dem Land Baden-Württemberg hat er einen Staatsvertrag für die Belange der Sinti und Roma ausgehandelt, der auch in Romanes verfasst wurde, heißt es weiter in der Pressemitteilung der HLS.

Vorstandsmitglieder sind seit den Neuwahlen im Juli außerdem Verena Lehmann und Nino Novakovic. Lehmann ist Mitbegründerin des Sinti-Roma-Pride, einer unabhängigen Organisation für die junge Generation der Sinti und Roma, die sich für gleichberechtigte Teilhabe, Menschenrechte und den kulturellen Erhalt einsetzt. Als Partnerin eines Aktionsbündnisses unterstützt Lehmann außerdem die Social Media Arbeit der Stiftung und die Petition an die Regierung für den Schutz des Mahnmals der Sinti und Roma in Berlin. Vorstandskollege Novakovic ist Initiator der Roma-Jugend Initiative Northeim und Vorsitzender von Terne Rroma Südniedersachsen. Mit dem ersten Vorstandstreffen hat die HLS auch die Planungen für Klausurtage aufgenommen, um die Stiftungsarbeit voranzutreiben. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020