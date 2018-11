Daniela I.: „Es lacht das Herz …“

Man spürt, man sieht was in ihr vorgeht – und das Lied passt wunderbar dazu: „What a Feeling“ von Irene Cara stimmt die Atlantisband an, und Daniela Ströbel strahlt rundum glücklich, schunkelt mit ihren Begleiterinnen und Elferräten und genießt das Gefühl, dass sie auf der Bühne steht und gerade ein Traum für sie wahr geworden ist: Die „Sandhase“ haben die 34-jährige Mitarbeiterin im „MM“-Kundenservice als Stadtprinzessin inthronisiert.

Schöne Blumen- und Pflanzenarrangements von Hans-Peter Kull mit Lichterketten umgeben den auf der Bühne drapierten Thron in Form eines prächtigen roten Sessels, im Saal sitzen neben vielen Fasnachtern auch zahlreiche ihrer Unterstützer. Neben Hafendirektor Roland Hörner, „Maritim“-Chef Bernd Ringer, Chris Rihm und dem Bezirksbeirat Rheinau begrüßt „Sandhase“-Präsident Holger Kubinski auch den Chef der Prinzessin, Teamleiter Ingo Heck vom Kundenservicecenter des „Mannheimer Morgen“. „Danke, dass Ihr ihr den nötigen Freiraum gebt“, so der Präsident.

Wünsche der Vorgängerinnen

Ein feuriges Geigen-Staccato der Atlantisband kündigt dann den großen Moment an. Zunächst gibt es noch einen Abschied: Melanie Kniel, die 2011 für die „Sandhase“ Stadtprinzessin war, gesteht „ein komisches Gefühl“ und rät ihrer Nachfolgerin, sich keinen bestimmten Prinzen zu wünschen. „Ich wollte nur, dass er größer ist als ich“ – doch an ihrer Seite regierte Oliver Althausen, und wie 2011 steigt er noch mal auf eine Bierkiste, um sie zu überragen. „Aber Größe ist nicht alles, wir hatten eine ganz, ganz tolle Kampagne“, dankt sie Althausen, der wiederum seiner „super Prinzessin“ dankt.

Zu Helene Fischers „Das volle Programm“ rollt dann die Nachfolgerin in den Saal. Stolz und strahlend lächelnd sitzt sie im dreirädrigen Piaggio von Rainer Eder, eskortiert von Elferräten und ihren beiden Begleiterinnen in der Kampagne, Sarah und Sonja Domberger. Kubinski reicht ihr das Zepter, sein Vize Stephan Schneider den ersten Orden und Sitzungspräsident Manfred Schenck die Blumen – und damit ist sie offiziell im Amt.

„Der Startschuss fällt, ich bin bereit, für die närrisch-bunte Jahreszeit“, verkündet sie in ihrem Motto und kündigt an: „Von Menschen für Menschen soll unser Motto sein, mit Frohsinn und Heiterkeit für Groß und Klein“, so die Prinzessin: „Es lacht das Herz, wir haben Spaß, und geben immer richtig Gas!“

Dazu gratuliert Thomas Dörner, Präsident der Karnevalskommission. „Ich bin überzeugt, Du wirst die Fasnacht super vertreten“, so der Präsident der Dachorganisation. Ausdrücklich lobt Dörner nicht nur die Sponsoren, „ohne die viel nicht möglich wäre in der Fasnacht“, sondern auch Stadtverwaltung, Gemeinderat und Hilfsorganisationen für die Unterstützung des großen Fasnachtszuges von Mannheim. Allerdings meldet er Zweifel an, ob Daniela sich ihren künftigen Prinzen wirklich erziehen könne, wie sie im „MM“-Interview ankündigte: „Einen Mann in zwei Monaten erziehen – das könnte spannend werden“, so Thomas Dörner lachend.

„Er war kein Freund großer Worte“, entschuldigt Feuerio-Vizepräsident Volker Dressler den noch amtierenden Prinzen. „Der ist uns abhandengekommen“, formuliert es Feuerio-Elferrat Oliver Althausen. Beide gratulieren Daniela herzlich im Namen des ältesten Karnevalsvereins, aber die scheidende Stadtprinzessin Miriam Frank warnt die neue Regentin bei ihrem letzten, glanzvollen Auftritt gleich: „Glaube dem Feuerio gar nix!“ Nicht ohne Grund schenkt sie ihr einen „Notruf“. Wenn sie mal Probleme mit ihrem Prinzen habe, könne sie jederzeit eine der Vorgängerinnen anrufen. „Aber es gibt auch super Prinzen, klein, aber oho“, betont sie.

„Pilwe“-Präsident Rolf Braun streift ihr schließlich noch einen Ring als Erinnerung an ihre Kampagne über, Sabine Klotz beglückwünscht sie für das Prinzessinnengremium, ehe die Politik an der Reihe ist. Dabei ist Thorsten Riehle mutig – der SPD-Stadtrat bietet an, selbst als Prinz zu kandidieren. Von der „Mannheimer Runde“ schenkt er ihr 500 Euro als Unterstützung für die Kampagne.

Der CDU-Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel lädt die neue Lieblichkeit nach Berlin ein („Wir machen das ganze Jahr Fasnacht“) und äußert sich überzeugt, Daniela werde „mit ihrer Frohnatur die Säle füllen!“ Er freue sich, dass sich die Vereine mit viel ehrenamtlichem Engagement weiter dafür einsetzten, das Brauchtum zu erhalten.

