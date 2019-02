Daniela logiert in einer Suite

Daniela I. mit Hoteldirektor Bernd Ringer (l.) und Holger Kubinski. © Tröster

Post für sie ist hier schon angekommen, Autogrammwünsche und Einladungen – doch nun wohnt sie offiziell hier: Stadtprinzessin Daniela I. von den Rheinauer Sandhase hat gestern ihre Prinzessinnenherberge im Maritim-Parkhotel bezogen.

Das bunte Spalier aus Uniformen und Elferrats-Kitteln erregte Aufsehen am Friedrichsplatz, ob bei Hotelgästen oder Spaziergängern: Vertreter zahlreicher Karnevalsvereine und auch ihr Prinz Dirk II. gaben der Lieblichkeit das Geleit, als sie – von einem Klatschmarsch begleitet – in das Vier-Sterne-Hotel einzog.

Bis Aschermittwoch darf die 35-Jährige nun in der zweistöckigen Suite in der fünften Etage logieren. Sie bietet ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer, Ankleidebereich und Bad sowie genug Platz für ihre kostbaren Roben; in einem weiteren Zimmer kann ihre Adjutantin übernachten – und das alles kostenlos.

„Sie hat auf diesen Moment hingefiebert“, so Holger Kubinski, Präsident der Rheinauer „Sandhase“. „Vielen herzlichen Dank“ sagte auch Daniela. – derzeit freigestellte Mitarbeiterin im „MM“-Kundenservice, dem Hotel und seinem Direktor Bernd Ringer, der ihr zum Einzug einen mit ihrem Namen bestickten Badenmantel schenkte. Schließlich darf sie in dem Haus nicht nur das üppige Frühstück genießen, sondern auch den Wellnessbereich.

Schon seit 2000 ist es Tradition, dass Hoteldirektor Ringer und sein Team die Lieblichkeiten beherbergen und auch kräftig verwöhnen. „Das bleibt so, denn auch wenn die Immobilie verkauft ist, das Hotel bleibt“, bekräftigte Ringer. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019