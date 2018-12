Daniela Schwarzer hält Festrede

Sie war Beraterin während der polnischen und französischen EU-Ratspräsidentschaft, verfasste Analysen für den französischen Premierminister, arbeitete als Redakteurin und Frankreichkorrespondentin der „Financial Times Deutschland“: Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wird beim Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar im Rosengarten die Festrede halten.

Seit 2000 startet die Quadratestadt mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten in das neue Jahr. Bei freiem Eintritt gibt es ein abwechslungsreiches Programm in allen Räumen des Kongresszentrums. Der Tag beginnt immer um 11 Uhr mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz, dann folgt ein externer Experte. Dafür wurde in diesem Jahr Schwarzer ausgewählt, haben außenpolitische Ereignisse – vom Brexit über das transatlantische Verhältnis bis zu Problemen in Osteuropa – doch direkte Auswirkungen auf die kommunale Ebene.

Für die Ausstellungen lautet das Schwerpunktthema „Stadt im Wandel – Mannheim 2030“. Die zahlreichen Bauprojekte wie Franklin, der Grünzug Nordost, der Medizintechnik-Campus oder das Glücksteinquartier werden ebenso vorgestellt wie Projekte im Bereich Bildung, Kultur, Klimaschutz und Digitalisierung oder die Anstrengungen der Stadt, die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene umzusetzen.

Großes Kulturprogramm

Das künstlerische Programm im Mozartsaal gestalten das Nationaltheater, die Musikhochschule und die Popakademie. Den Auftakt macht das Schauspielensemble des Nationaltheaters mit einem Auszug aus seinem interaktiven Stück „Findet uns das Glück?“ Die Musikhochschule präsentiert ihr Projekt Vivaldi Redux. Dabei verbinden die Studierenden neueste digitale Sensortechnik mit klassischer Musik, Tanz und Jazz. Den musikalischen Abschluss bilden die Popakademie-Studierenden der Band YEY um den Sänger, Produzenten und Multiinstrumentalisten David König.

Moderieren werden „Glücksministerin“ Gina Schöler und Mannheims Nachtbürgermeister Hendrik Meier. pwr (Bild: dgap)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018