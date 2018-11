Daniela überzeugt mit herzlichem Lachen

Sie fallen sich glücklich, ja erleichtert in die Arme, und dazu erfüllt lautes, sehr herzliches Lachen den Raum: Vorgängerinnen, Elferräte, befreundete Fasnachter – alle umarmt „MM“-Mitarbeiterin Daniela Ströbel, die neue Stadtprinzessin, nachdem die „Sandhase“ sie offiziell vorgestellt haben. Inthronisiert wird sie bei einem festlichen Ball am Samstag im Saal des Großkraftwerks.

Zuvor gibt es die traditionelle „Prinzessinnensuche“. Dabei machen sich führende Fasnachter Mannheims in einem Bus von „Fröhlich Pfalz“-Präsident Dietmar Beck auf den Weg, um die neue Lieblichkeit bei einem längeren Verwirrspiel zu finden. „Sandhase“-Präsident Holger Kubinski, dessen Verein turnusgemäß die Lieblichkeit stellt, verzichtet aber angenehmerweise auf unnötig lange Irrfahrten. Er steuert nur die Firma Lieblang in Friedrichsfeld an, für deren Sicherheitsdienst Daniela Ströbel nebenbei – etwa in der SAP Arena – auch tätig ist.

Fernsehshow als Vorbild

Aber sofort wird da das Geheimnis doch nicht gelüftet – schließlich ist es den „Sandhase“ (im Gegensatz zu manch anderem Verein in Vorjahren) diesmal wirklich gelungen, den Kreis der „Eingeweihten“ sehr klein zu halten. Erst muss es ein Spiel geben – und das hat sich Kubinski von der Fernsehshow „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ abgeschaut. Dazu müssen die Vertreter der federführenden Vereine Schlafbrillen aufsetzen, dann etwas essen, was als „Rinderauge“ beschrieben wird (tatsächlich Süßigkeiten aus dem Halloween-Sortiment) und schließlich Buchstaben ziehen. Die ergeben, welch Wunder, zusammengesetzt „Daniela“. Doch „Lallehaag“-Chefin Daniela Gruber kommt nicht infrage, die beiden anderen (Zähl-)Kandidatinnen Joana Litke und Nicole Goicke können wichtige Quizfragen nicht beantworten – und schon ist der Weg frei für Daniela Ströbel.

Die 34-jährige Bürokauffrau folgt auf die Stadtprinzessin von 2018, Miriam Frank, und auf Manuela Kniel, die 2011 für die „Sandhase“ regierte. „Ich freue mich auf die Kampagne, danke für Eure Unterstützung“, sagte sie und kündigte an: „Wir werden mega-viel Spaß haben miteinander – was ihr auch sofort jeder glaubte.

