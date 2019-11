Dank an Bio-Lehrer für die Doppelhelix

In der Aula des Karl-Friedrich-Gymnasiums, wo Christian Haass (kleines Bild) vor 39 Jahren sein Abi-Zeugnis überreicht bekommen hat, sprach der renommierte Alzheimer-Forscher über jene Hirnveränderungen, die erst das Gedächtnis attackieren und dann das „Ich“ auslöschen. Seine Botschaft lautete: Noch gleiche die Krankheit einer „tickenden Zeitbombe“, aber er sehe am Horizont „einen Silberstreif der Hoffnung“.

In der vollen Schulaula hatten sich auch ehemalige Klassenkameraden und frühere Lehrer unters Publikum gemischt. Nicht nur sie amüsierten sich, als der KFGler mit den hochkarätigen Auszeichnungen launig einräumte, „einer der Schlechtesten in der Klasse“ mit nur „dürftigen Mathe-Kenntnissen“ gewesen zu sein. Gleichwohl habe es sein Bio-Lehrer Guido Braun verstanden, ihm das geometrische Gebilde der DNA-Doppelhelix derart spannend näherzubringen, dass er, der spätere Molekularbiologe, davon sofort „fasziniert“ war und blieb.

„Aha“-Erlebnisse für Zuhörer

Wenn Wissenschaftler ihr Spezialgebiet beleuchten, dann kommt es nicht selten vor, dass Laien „nur Bahnhof“ verstehen. Haass vermittelte hingegen „Aha“-Erlebnisse. Beispielsweise mittels Selbstporträts des Künstlers William Utermohlen: Als bei ihm 1995 Alzheimer diagnostiziert wurde, malte er sich wenig später vom Spiegel als einen vitalen Mann mit wachem Blick ab. Vier Jahre später löste sich sein Gesicht in wirre, skizzenhafte Striche auf. Die weltberühmte erste Alzheimer-Patientin Auguste Deter malte zwar nicht, gab aber das zu Protokoll, was Utermohlens spätes Selbstporträt ausdrückt: „Ich habe mich verloren.“ 1906 publizierte ihr Arzt, der Psychiater Alois Alzheimer, erstmals „die eigenartige Krankheit der Gehirnrinde“. Damals freilich wurden die im Hirn der Verstorbenen entdeckten Verklumpungen und Neurofibrillen belächelt. Es sollte lange dauern, so Haass, ehe die Medizin begriff, dass nicht nur Traumata, sondern auch biologische Abläufe beim Menschen Persönlichkeitsveränderungen auslösen können.

Dass inzwischen so manches Rätsel gelöst wurde, dazu trug auch der Molekularbiologe Haass bei: So fand er bereits als junger Forscher heraus, dass mit dem Alzheimer-Krankheitsprozess zwar tückische Ablagerungen, Amyloid-Plaques genannt, verknüpft sind – aber dieses Eiweiß mit der verklumpenden Eigenschaft von jedem Menschen von Geburt an produziert wird. In der komplexen Reaktionskette bis hin zur Zerstörung von Hirnzellen, erläuterte Haass, wirke Amyloid als Auslöser, sei aber nicht die alleinige Ursache.

Hoffnung auf den Durchbruch

In den letzten Jahren sind vielversprechende Forschungsansätze gescheitert, blieben wirksame Medikamente aus – dieses trübe Kapitel sparte der 58-Jährige nicht aus. Haass bezeichnete als Hauptproblem, dass der Krankheitsprozess „extrem früh“ angelegt wird – „vermutlich 20 bis 30 Jahre bevor sich Symptome zeigen“. Anders ausgedrückt: Wenn beginnender Alzheimer diagnostiziert wird, „dann ist es für Medikamente bereits viel zu spät“. Neben der Entwicklung von Markern zur Früherkennung hoffe die Medizin auch auf Anregungen „aus dem Feldversuch der Natur“. In Island wurde nämlich bei zwei Familien eine Genvariante entdeckt, die das Produzieren des Amyloid-Eiweißes um 20 bis 30 Prozent herabsetzt und so vor Alzheimer bewahrt. Diesen biologischen Schutzmechanismus gelte es, therapeutisch zu nutzen. Die Forschung, so Haass, verfolge Rückschlägen zum Trotz mehrere Strategien: beispielsweise mittels Impfung die körpereigene Produktion von Antikörpern gegen Eiweißablagerungen anzukurbeln. Haass zeigte sich überzeugt, dass der Medizin ein Durchbruch gelingen wird – „nicht morgen, aber irgendwann“.

