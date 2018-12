Dank an die Helden des Alltags

Festakt im historischen Bezirksratssaal des Polizeipräsidiums Mannheim: 16 Menschen bekommen im Oktober die Auszeichnung „Kavalier der Straße“ (KdS) überreicht. Einmal im Jahr verleiht die gleichnamige Arbeitsgemeinschaft aus rund 30 regionalen und überregionalen Tageszeitungen bei einem Festakt den bundesweiten Preis. Ausrichter ist in diesem Jahr der „Mannheimer Morgen“. Als Gastgeber tritt Mannheims Polizeipräsident auf.

Bislang 60 000 Ausgezeichnete

„Es ist eine große Ehre, eine solche Veranstaltung im Haus zu haben“, sagt Thomas Köber. Auch wenn heutzutage Unfallzahlen im Straßenverkehr rückläufig seien, seien sie aber immer noch erschreckend hoch. „Umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und helfen, wenn sie Not sehen. Es freut mich besonders, dass die Medien das so auch sehen und mit der Preisvergabe solch ein gutes Verhalten unterstützen“, sagt er.

Dieses Kompliment nimmt Stephan Eisner gerne entgegen. Der „MM“-Projektredakteur begrüßt die Gäste im Namen des „Mannheimer Morgen“. „Sie haben nicht weggeschaut, sondern gehandelt. Das ist Ihr Tag“, sagte er. Ihm ist es wichtig zu betonen, wer alles ein „Kavalier der Straße“ sein kann. „Es müssen nicht immer die spektakulärsten Fälle sein, auch die vermeintlich kleinen Taten sind es wert, gewürdigt zu werden“, sagt er.

Geholfen haben alle Kavaliere, ohne lange zu überlegen, ohne auf die Uhr zu schauen oder darauf, ob eventuell die Hände schmutzig werden. Und oft reichen schon kleine Gesten, die Menschen zu Helden des Alltags – und damit zu „Kavalieren der Straße“ – machen. Seit den 1950er Jahren zeichnet die Arbeitsgemeinschaft Menschen aus, die selbstlos in Notlagen geholfen haben. Ob Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer. Seit der Gründung wurden deutschlandweit an die 60 000 Verkehrsteilnehmer als „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet.

Junge Frauen fangen Pferd ein

Vorschlagen kann jeder Verkehrsteilnehmer jeden anderen. Verleihungsgründe sind etwa Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen, besonders rücksichtsvolles, partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr, geistesgegenwärtiges Handeln bei Unfällen oder das Verhindern von Unfallflucht.

Die Gefahr eines Unfalls wenden beispielsweise auch Eden Köpfler und Lisa Watanpour ab. Was wäre passiert, wenn die beiden Frauen nicht eingegriffen, wenn die beiden nicht ein freilaufendes Pferd auf einer Autobahn eingefangen hätten? Von einem Reitergestüt in Heddesheim büxt im April am frühen Morgen das Pferd aus – und läuft auf die A 659 zwischen den Ausfahrten Viernheim-Ost und Weinheim. Die beiden Frauen, beide Pferde-Freundinnen, halten unabhängig voneinander an, als sie das Tier sehen. Dann steigen die 24- und 27-jährigen Frauen aus, beruhigen das Pferd und halten es fest. Schließlich stoppen die eintreffenden Polizeibeamten den Verkehr, so dass es die beiden Retterinnen auf einen Ackerbereich führen können. Wahre Heldinnen des Alltags. se

