Dank an Lebensretter

Rund 8000 Blutspenden: Diese Bilanz zieht das Deutsche Rote Kreuz für das vergangene Jahr in Mannheim. Unter den Spendern sind sieben Personen, die insgesamt mehr als 75 oder gar 100 Mal Blut gegeben habe. Bürgermeister Dirk Grunert zeichnete sie „für ihr großes Engagement für das Leben anderer“ mit der Goldenen Ehrennadel des DRK und Urkunden aus.

75 Mal beim DRK war Herrmann Sturm, 100 Mal spendeten Friedrich Zeitvogel, Michael Sturm und Norbert Wieschollek. Die Geehrten, die nicht persönlich anwesend sein konnten, erhalten die Urkunde und Nadel mit einem Dankesschreiben des Oberbürgermeisters.

„15 000 Blutspenden werden in Deutschland täglich benötigt. Jede kann bis zu drei Leben retten. Von den fünf bis sechs Litern Blut, die das Herz durch den Körper eines Erwachsenen pumpt, werden bei einer Blutspende etwa 500 Milliliter entnommen“, informierte Grunert bei der Ehrung im Rathaus. Zwar könnten Menschen beispielsweise ohne Organe wie Gallenblase, Milz, Dickdarm oder Bauspeicheldrüse leben. Aber trotz intensiver Forschung sei es bislang nicht gelungen, Blut zu ersetzen oder künstlich herzustellen.

Aktionen in den Stadtteilen

Wenn man nicht auf Spenden zurückgreifen könnte, so der Gesundheitsdezernent, wäre „auch ein noch so gut ausgebautes medizinisches Versorgungssystem bei bestimmten schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen zum Scheitern verurteilt“. Ein großer Teil der Bundesbürger sei mindestens einmal im Leben auf eine Blutspende angewiesen. Denn zahlreiche Operationen, Transplantationen und die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren seien nur dank der modernen Transfusionsmedizin möglich geworden.

„Als Spenderinnen und Spender tragen Sie aktiv dazu bei, dass unsere medizinische Versorgung gut funktioniert und ihr hohes Niveau hält“, betonte Grunert. Das System basiere darauf, dass Menschen sich für ihre Mitmenschen verantwortlich fühlten, „damit im Falle eines Falles schnelle Hilfe möglich ist. Denn jede und jeder von uns könnte selbst auf eine Spende angewiesen sein“, lobte Grunert die Geehrten.

Harald Klüter, Lehrstuhlinhaber für Transfusionsmedizin und Immunologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim und Ärztlicher Leiter des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen, hob die enge Verbundenheit mit der Stadt Mannheim hervor. Die 8000 Blutspenden des vergangenen Jahres habe das DRK bei Aktionen an unterschiedlichen Standorten wie dem Exerzierplatz, in der Moschee, der Universität, im Dorint-Hotel oder den Vorort-Standorten erhalten. Allein für die Krankenhäuser der Stadt würden allerdings 20 000 Spenden benötigt.

„Ohne die jederzeitige Verfügbarkeit von Blutpräparaten wäre unsere derzeitige Hochleistungsmedizin in Deutschland nicht möglich“, betonte Klüter. Es gebe allerdings immer weniger junge Menschen, die Blut spendeten, während gleichzeitig die Zahl älterer Menschen, die statistisch häufiger auf Spenden angewiesen sind, steige. „Dies betrachten wir mit Sorge“, hob Harald Klüter hervor. Aktuell halte der DRK-Blutspendedienst Vorräte für drei bis vier Tage vor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020