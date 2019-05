„Dann geht bei der WM einiges“

Für den Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) war es der letzte Härtetest vor dem WM-Start in der Slowakei – für 13 000 Fans in der Mannheimer SAP Arena ein packender Kampf, den weder Anhänger noch Spieler als Test verstanden. Auch Fans, die nicht von Anfang an in ihrem Leben für Eishockey brannten, sind vom ersten Bully an Feuer und Flamme.

Menschen wie Claudia Heller. Den Adlern

...