Ins mittelalterliche Florenz entführt der Mannheimer Altertumsverein seine Gäste am Donnerstag, 22. Oktober. Im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5 liest um 19 Uhr der Autor Klaus Engert aus seinem Buch „Dante und die Liebe seines Lebens“. Darin porträtiert er nicht nur den weltberühmten Dichter und Philosophen, sondern es wird auch der Mensch und Politiker lebendig, der entschiedener Kritiker des Frühkapitalismus war, viele Jahre in der Verbannung lebte und dabei häufig seine Zufluchtsorte wechselte. Der Epilog widmet sich Dantes bekanntestem Werk, der „Göttlichen Komödie“. Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse mav@mannheim.de wird gebeten. pwr

