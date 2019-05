„Darm muss aus gefühlter Bedrohung herauskommen“

Wer erzählt schon gern, wenn Blähungen plagen, es krampfartig im Bauch rumort, überstürzte Toilettengänge zum Alltag gehören? Die Rede ist vom Reizdarmsyndrom – Schwerpunktthema des „Barmer-Arztreports 2019“, den die Krankenkasse in Mannheim präsentierte. Dass viele Betroffene trotz massiver Beschwerden nicht zum Arzt gehen, hat auch mit Tabus und Scham zu tun, wie der baden-württembergische Landesgeschäftsführer der Barmer, Winfried Plötze, vermutet.

Die Zahlen geben zu denken: Im Jahr 2017 ist in Deutschland bei 1,1 Millionen Menschen ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert worden – am häufigsten in Baden-Württemberg und dem Saarland. Der Anteil junger, ansonsten gesunder Betroffener hat in der Altersgruppe 23 bis 27 innerhalb von zwölf Jahren um 70 Prozent zugenommen. Wenn die auf der Basis einer Studie hochgerechnete Dunkelziffer zutrifft, dann macht allein in Baden-Württemberg mehr als 1,7 Millionen Männern und Frauen eine funktionelle Störung der Verdauung zu schaffen.

Übersensibel statt defekt

Bei der Präsentation des Barmer- Reports schildert Patient Arthur Müller seine Odyssee von Arzt zu Arzt und dann zum Heilpraktiker: „Aber niemand konnte mir helfen!“ Nur so viel stand nach mehreren Magen- und Darmspiegelungen fest: „Mein Verdauungstrakt weist keine organischen Schäden auf.“ Doch gleichgültig, ob der Mittdreißiger verordnete Magensäureblocker schluckte, seinen Darm zwecks Colon-Hydro-Therapie spülen ließ, die unterschiedlichsten Diäten – mal glutenfreie Ernährung, dann wieder Einheitskost aus Kartoffeln und Gemüse – ausprobierte, Symptome wie Bauchrumoren, Völlegefühl, Blähungen, Durchfälle blieben.

Der Mannheimer Allgemeinmediziner, Psychiater und Psychotherapeut Thomas Weiss (bekannt aus der einstigen SWR-Info-Sendung „Praxis Dr. Weiss“) bezeichnet das Reizdarmsyndrom gern als „Fehlalarm im Bauch“ und verweist auf die Evolution: In der frühen Entwicklungsgeschichte sei es fürs Überleben enorm wichtig gewesen, dass das Verdauungssystem schnell und durchschlagend reagierte, wenn es galt, verdorbenes Fleisch, giftige Beeren oder mit Pilzen besiedelte Pflanzen loszuwerden. Der von der Barmer eingeladene Experte ist überzeugt, dass bei Menschen mit Reizdarmsyndrom die regulierenden Nerven des „Bauchhirns“ nicht etwa defekt, sondern „übersensibel “ sind. Der Mediziner vergleicht das mit dem Allergie-Phänomen: Schließlich reagiere unser Immunsystem ebenfalls überschießend, wenn es Blütenpollen gleich einem Feind bekämpft.

Von Dauer-Schonkost hält Weiss wenig – „das fördert nur den Prinzessin-auf -der -Erbse -Effekt“. Ein Reizdarm sollte schrittweise an jene Nahrungsmittel herangeführt werden, die den uralten Schutzmechanismus auslösen. „Der Darm muss lernen, wieder aus seiner gefühlten Bedrohung herauszukommen.“ Das Prinzip ähnele jener speziellen Immuntherapie (Hyposensibilisierung), die den Organismus an allergieauslösende Stoffe gewöhnt. Der Mediziner berichtet von Studien, nach denen niedrig dosierte Antidepressiva helfen, die Reizschwelle der Darmnerven zu erhöhen und obendrein die Nachtruhe zu verbessern. „Je erholsamer der Schlaf, umso entspannter verhält sich der Verdauungstrakt.“ Weiss plädiert für aufeinander abgestimmte Behandlungsschritte im Sinne einer sogenannten multimodalen Therapie. Denn häufig sind auch andere Beschwerden im Spiel.

Zusätzlich psychische Probleme

Laut dem Arztreport leidet mehr als jeder zweite Reizdarm-Betroffene (53,6 Prozent) zusätzlich unter Rückenschmerzen, stellen sich in knapp drei Viertel aller Fälle psychische Probleme ein – insbesondere Stress und Ängste. „Wichtig ist eine ganzheitliche Behandlung, weil beim Reizdarmsyndrom eben nicht nur der Darm erkrankt ist“, fasst Landesgeschäftsführer Winfried Plötze Erkenntnisse der aktuellen Barmer-Schrift zur Gesundheitsanalyse zusammen.

