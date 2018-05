Das Auto der Zukunft fährt mit Wasserstoff

Anzeige

Erhöhte Stickoxidwerte

Gehören die klassischen Verbrennungsmotoren also bald der Vergangenheit an? Alexander Mann (18) glaubt, dass es im PKW-Bereich frühestens in zehn bis 15 Jahren soweit sein wird. Im Nutzfahrzeugsektor vermutlich noch länger. Ihm fehlt in der aktuellen Diskussion über Dieselfahrverbote der Aspekt, dass die modernen auf sparsamen Verbrauch getrimmten Benziner im Vergleich zu den älteren Motoren einen deutlich höheren Stickoxidausstoß haben und zur Erfüllung der neuen Abgasnormen alle einen Partikelfilter brauchen. Im Ergebnis heißt das für den angehenden Mechatroniker: „Wenn ich kraftstoffarm fahren möchte, habe ich einen höheren Stickoxidausstoß.“ Allerdings seien die Technologien zur Abgasreinigung heute wesentlich effizienter als früher.

Wer schadstoffarm fahren möchte, hat momentan die Auswahl zwischen Elektroautos, Hybridfahrzeugen oder Erdgas beziehungsweise Autogas betriebenen Modellen. Erdgas entsteht als Abfallprodukt aus der Erdölgewinnung. „Der Schadstoffausstoß ist spürbar besser“, informiert Alexander Mann. Trotz des Reichweiten- und Recyclingproblems bei den Akkus macht aus Sicht von Carsten Junker aber auch die E-Mobilität mit kleineren Autos vor allem im innerstädtischen Verkehr absolut Sinn.

Wie man auf E-Mobil-Basis noch energieeffizienter fahren kann und das auch noch zu erschwinglichen Preisen, das präsentiert die MVV Energie in Kooperation mit e.GO Mobile AG am eigenen Stand auf dem Maimarkt. Das Start-up-Unternehmen hat mit dem e.GO Life ein Elektroauto auf Industrie-4.0-Basis entwickelt, das seit Frühjahr 2018 im neuen Werk in Aachen in Serie produziert wird. Laut Unternehmensangaben gibt es bereits 1200 Vorbestellungen des kleinen Stadtmobils. Im Maimarkt-Paket mit der MVV ist eine Photovoltaik-Anlage für Solarstrom und die 22-kW-Ladesäule mit Schnellladefunktion enthalten. In Verbindung mit dem MVV Servicepaket Care können die Kunden dann ihren e.GO Life mit dem eigenen Strom CO2-frei laden und über die KfW bis zu 4000 Euro an Zuschüssen beantragen. Die MVV hat eigenen Angaben zufolge 20 Belieferungsprioritäten reserviert, die eine verkürzte Auslieferung garantieren. Bis gestern hatten bereits sechs Kunden für das Paket aus E-Auto und intelligenter Energie einen Kaufvertrag unterschrieben.

