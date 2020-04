Das bedeuten die neuen Lockerungen für Kitas, Schulen und Hochschulen

Vorsichtige Öffnung der Schulen, Ausdehnung der Notbetreuung in Kitas und erste Prüfungen von Hochschulen mit Mundschutz vor Ort: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) skizzierte am Donnerstag für den Bildungsbereich erste Schritte aus der Corona-Krise. Manches wird jetzt ein wenig klarer, aber viele Fragen in den Mannheimer Einrichtungen bleiben offen.

Welche Schüler werden als ...