Das Beste zum Schluss

Nein, das waren keine Fußballfans, die am Donnerstag mitten am Tag den Sieg ihrer Mannschaft feierten. Es waren – wie in jedem Jahr – die Abiturientinnen und Abiturienten, die der Welt lautstark ihre Freude darüber kundgetan haben, dass die Schulzeit endgültig vorbei ist und sie in einen neuen Lebensabschnitt aufbrechen können. Ob Abitur, Fachabitur, Realschul- oder Werkrealschulabschluss, in diesen Wochen sind zahlreiche junge Menschen mehr oder minder lang und intensiv am Schreibtisch oder sonst wo gesessen, um die letzten Präsentationen zu erstellen oder für Prüfungen zu lernen. Jetzt haben sie es geschafft; gönnen wir ihnen deswegen den Jubel und freuen wir uns mit ihnen. Sie haben das Ergebnis jahrelangen Lernens in den Händen. Für sie war das die erste große Prüfung ihres Lebens, die sie bestanden haben. Erinnern wir uns zurück: Auch wir hatten das Gefühl, das uns danach die Welt gehört. Dass dem doch nicht so ist, stellt man dann früh genug fest. Aber jetzt ist eine Zeit des Jubelns.

Ein Lebensabschnitt geht zu Ende, dies dürfen und müssen die Schülerinnen und Schüler feiern. Verbunden damit ist aber auch die Ungewissheit, wie geht es nach der Schule weiter? Denn die große Freiheit, die will gefüllt sein. Bisher hat die Schule das Leben der jungen Erwachsenen bestimmt. Das, was bisher war und einen wichtigen Teil des Lebens geprägt hat, ist vorbei.

Neben dem großen Jubel und der Freude, diese wichtigen Prüfungen bestanden zu haben, mischt sich der Abschied von dem, was bislang ihr Leben geprägt hat, ihm Ordnung und Sinn gegeben hat. Es ist, sind wir realistisch, auch der Abschied von Freundinnen und Freunden, denn die Lebenswege werden sich in ganz unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln. Freude über die bestandene Prüfung und Unsicherheit gehen in diesen Tagen Hand in Hand.