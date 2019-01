Das war wohl die Nachricht der zu Ende gehenden Woche: Das Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Parlament am Dienstagabend. Viel Wahrheit steckt für mich in einem Satz, den Gregor Gysi am Tag darauf per Twitter in die Welt schickte: „Der Brexit wird in die europäische Geschichte als Lehrstück eingehen, wie man ein Land demokratisch in die Irre führen kann.“

Vermutlich wider besseren Wissens haben einige Politiker vor Jahren den Briten das Blaue vom Himmel versprochen: Eine segensreiche Zukunft, die ihnen blühe, wenn sie sich endlich aus den Fesseln der EU befreiten. Das ganze Ausmaß des Chaos’ zeigt sich nun, wenn am Ende ein britischer Scherbenhaufen statt des erhofften perfekten Deals für das Königreich steht. Noch wie am Tag des Referendums vor zweieinhalb Jahren sind sich die Briten bis heute uneins und zutiefst zerstritten über die Frage: Gehen oder bleiben?

Mir kam eine Szene in den Sinn, die in der Bibel im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums beschrieben ist. Auch sie handelt vom Bleiben oder Gehen. Eine große Menschenmenge war zusammengekommen, sie hatte Jesus zugehört, hatte seine Zeichen und Wunder erlebt. In einer langen Rede hat Jesus seine Zuhörer ermahnt, an ihn zu glauben, weil er derjenige sei, den Gott in die Welt gesandt habe. Denn er wolle ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen.

Eine Botschaft mit Leben

Seine Rede gipfelt in dem Satz: „Ich bin das Brot des Lebens . . . Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.“ Das könne man sich ja nicht mehr anhören, so beschwerten sich dort einige der Leute, die Jesus folgten. Seine Worte waren für sie eine Zumutung. Und viele wandten sich ab und gingen woanders hin. Am Ende fragte Jesus auch den engsten Kreis seiner Jünger, die Zwölf: „Wollt auch ihr weggehen?“ Petrus fasst sich ein Herz und antwortet für die anderen mit. „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.“ Auch wenn die Botschaft, die Jesus verkündet, nicht so leicht verdaulich ist, sagt Petrus das, was seit mehr als 2000 Jahren viele an Jesus fasziniert. Er hat eine Botschaft, die Leben in sich hat.

Nicht nur angesichts des Brexit-Chaos’ dieser Tage, nicht nur angesichts von populistischen Reden, die an vielen Orten wieder mehrheitsfähig sind, gibt es bei vielen Menschen eine große Sehnsucht nach Worten, die Leben haben. Gerade auch in der Kirche selbst, wo noch immer nicht das ganze Ausmaß von Missbrauch und Vertuschung offenbar geworden ist. Auch von ihr wenden sich viele Menschen ab.

Alte, schwierige Erkenntnis

Die Sehnsucht nach Worten, die wahr sind, und Menschen, die wahrhaftig sind, bewegt auch mich sehr. In der Kirche, in unserer Gesellschaft, in der Politik brauchen wir Wahrheit und Wahrhaftigkeit, um das Gute vom Schlechten, das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Vielleicht müssen wir uns wieder neu ein Beispiel nehmen an diesem Jesus von Nazaret mit seinen „Worten ewigen Lebens“.

Nicht das Blaue vom Himmel, sondern solche Worte ewigen Lebens – das meint heutzutage wohl: Worte, die wahr sind, die eine Perspektive eröffnen. Worte, die dem Leben und dem Zusammenleben dienen. Am Ende kommt wie so oft die einfache und doch so schwere Erkenntnis: Was ich mir von anderen wünsche, muss ich auch selbst tun. Damit sollten wir wieder ernst machen.

Peter Wegener

Katholisches Dekanat

Heidelberg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019