„Das bravste aller Kinder“

In einem sind sich fast alle einig: Der Star im Saal heißt Lukas, ist knapp ein halbes Jahr alt und erträgt die tagelangen Marathondebatten mit stoischer Gelassenheit. Seine Mama, die SPD-Stadträtin Lena Kamrad, hat ihn entweder auf dem Schoss, auf dem Arm oder in einem Tragerucksack am Bauch. Mal schläft er, mal schaut er neugierig – Unmutsbekundungen sind von ihm nie zu hören. Zwischendurch holt ihn sein Papa, der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch, für Spaziergänge an der frischen Luft ab. Es ist das vierte Kind des Ehepaares. Offenbar sind die beiden Profis, was Familie-Beruf-Vereinbaren angeht. Bei Bedarf springen auch mal andere Sozialdemokraten wie Andrea Safferling oder Ralf Eisenhauer ein und nehmen Lukas auf den Arm. In Sitzungspausen kann sich Lena Kamrad vor Bewunderung für ihren Sohn (Tenor: „Das bravste Kind der Welt“ oder auch „Da waren meine leider ganz anders“) kaum retten. „Jetzt beschreit es bitte nicht“, sagt sie, nicht das Lukas den Schalter doch noch umlege. Doch die Sorge erweist sich als unbegründet. sma

