Das Carl-Benz-Stadion ist jetzt drittligatauglich

Elf Tage vor dem ersten Drittliga-Heimspiel des SV Waldhof sind die Umbauten im Carl-Benz-Stadion so gut wie abgeschlossen. Insbesondere beim Anblick des neuen Rasens müsse jedem Fußballfreund „das Herz lachen“, sagte der Mannheimer Sportbürgermeister Lothar Quast am Dienstag bei einem Pressetermin mit Vereinsvertretern im Stadion. Auch SVW-Trainer Bernhard Trares und Mannschaftskapitän Kevin Conrad zeigten sich von dem neuverlegten Rollrasen sehr angetan. Sie seien der Stadt „total dankbar“, dass sie das Spielfeld erneuert habe, so Trares.

Für bisher insgesamt rund 2,4 Millionen Euro wurden auch die Flutlicht- sowie die Lautsprecheranlage den Erfordernissen in Liga 3 angepasst. Auch die Leitungen und Rohre für den späteren Einbau einer Rasenheizung, die noch knapp eine halbe Million Euro zusätzlich kosten soll, sind nun vorhanden.

Gegner im ersten Heimspiel wird am 27. Juli der SV Meppen sein. Karten für diese Partie können laut SVW-Geschäftsführer Markus Kompp voraussichtlich erst Ende der Woche gekauft werden. Vorrang habe aktuell noch der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am 11. August. Anfang der Woche war der Server des Ticketshops zusammengebrochen. Mittlerweile sei man auf ein anderes Rechenzentrum ausgewichen, sagte Kompp. Er hoffe gegen Meppen, im ersten Heimspiel nach dem Drittliga-Aufstieg, auf eine fünfstellige Zuschauerzahl. „Wer da nicht ins Stadion geht, der geht wahrscheinlich nie ins Stadion.“

Der Geschäftsführer zeigte sich auch zuversichtlich, dass die organisierten Fans dann wieder auf die ihnen so wichtige Osttribüne können. Man müsse nur noch ein paar vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verlangte Kleinigkeiten erledigen, etwa das Aufhängen eines neuen Ballfangnetzes. Bis Freitag werde alles fertig sein. Dann könne das DFB-Bundesgericht die nach den Vorfällen im Aufstiegsspiel gegen Uerdingen vor einem Jahr verhängte Sperrung der Osttribüne wieder aufheben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019