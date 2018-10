Das doppelte Liebesleben eines Taxifahrers

Nach einem minuziösen Stundenplan lebt der bigamistische Taxifahrer Peter Engel in vollkommener Harmonie mit zwei Ehefrauen. Doch dann bringt ein Unfall das große Chaos. Ob sein Freund, ein echter Tollpatsch, der immer Gutes will, aber Schreckliches anrichtet, die richtigen Rettungsmaßnahmen ergreift? Oder womöglich alles nur noch schlimmer macht? Die Komödie „Doppelt lieben . . .“ von Ray Cooney zeigt Regisseur Uwe von Grumbkow mit seinem Ensemble am Sonntag um 18 Uhr im Oststadttheater. Der „MM“ verlost dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, eventuell abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. red/lok (Bild: Henne)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018