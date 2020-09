Das Einkaufswagen-Gewächshaus

Über der Terrasse winden sich die Triebe des Weinstocks, der Sommer hat die Trauben schon schön reifen lassen. Doch nicht ihretwegen wächst der Wein im Schrebergarten der Familie Bostanci: „An den Trauben haben wir eher wenig Interesse“, erklärt Inayet. „Wir haben den Weinstock nur für die Blätter gepflanzt.“ Sie pflückt ein Blatt und streichelt darüber: „Der hat ganz weiche Blätter.“ Der Weinstock liefert die wichtigste Zutat für die eingelegten gefüllten Weinblätter, die ihre Mutter Taybe traditionell herstellt. Es war auch Taybe, die einen Garten wollte, oder, wie ihre Tochter sagt, einen Garten „brauchte“.

Taybe Bostanci stammt aus einer Bauernfamilie, ihr Vater war Großbauer in der Türkei, 10 000 Hektar haben sie in Aksaray in Kappadokien bewirtschaftet. Da war alles dabei, von Holzwirtschaft über Ackerbau und Viehzucht. Dann verließ sie ihre Heimat, kam als Gastarbeiterin nach Deutschland und lebte fortan in Mannheim. Vier Kinder haben sie und ihr Mann Ali großgezogen. Als dann das erste Enkelkind Nisa kam, musste ein Garten her, erinnert sich Inayet Bostanci an die Zeit vor 14 Jahren: „Mit Kindern kommt man in der Stadt nicht weit.“

Pflanzen aus der Heimat

Beim Kleingartenverein Friedrichsfeld sind sie damals fündig geworden, eine verwilderte Parzelle war fortan ihr neuer Garten – der aber erst mal von Müll und Unrat gesäubert werden musste. So entstand langsam ein kleines türkisches Paradies, ein Schrebergarten, der zur Hälfte dem Anbau von Obst, Gemüse und Gewürzen aus der traditionellen türkischen Küche dient. Eines der größten Beete im Garten ist mit Minze bepflanzt, Gurken, Tomaten, Zucchini, Melonen, Topinambur und Obstbäume wachsen hier. Selbst die Rosen sind nicht nur Zierde: Aus ihren duftenden Blüten stellt Familie Bostanci das traditionelle Rosenwasser her. Von Reisen in die türkische Heimat haben sie zahlreiche Pflanzen mitgebracht, die Aprikosen und Mirabellen sind von dort. Auch der Maulbeerbaum, der beim ersten Versuch vom Zoll konfisziert wurde: „Meine Mutter hat geschimpft, dass das keinen Unterschied macht, ob das ein Baum oder ein Gehstock sei.“ Bei der nächsten Reise hatte sie mehr Glück, seitdem wächst der Baum in ihrem Garten.

Inayets Schwager Mehmet Emekli erwies sich als Glücksfall für den Garten. Er baute nicht nur ein ausgeklügeltes Dünge- und Bewässerungssystem, sondern lieferte dank seiner Tätigkeit in einem Abbruch- und Einrichtungsunternehmen für große Supermärkte auch weitere wichtige Bestandteile: Aus einem ehemaligen Kühlhaus entstand eine Gartenhütte, die heute als Lagerraum und auch Ruheraum für die Kinder genutzt wird. „Und manchmal beten wir auch darin“, berichtet die streng gläubige Muslima.

Tiefkühlschrank-Türen als Fenster

Emekli brachte vom Abbruch eines Edeka-Supermarktes die durchsichtigen Türen der Tiefkühlschränke mit, sie dienen heute als großflächige Fenster der Pergola: „Wir mussten nur die Preisschilder von den letzten Sonderangeboten wegmachen.“ Auch ein gläsernes Häuschen, in dem einst Einkaufswagen untergestellt wurden, hat Emekli für den Familiengarten akquiriert. Die gelb-blaue Bemalung erinnert noch an Lidl, ansonsten hat sich das Einkaufswagenhäuschen mittlerweile als Gewächshaus erwiesen.

Die andere Hälfte des Gartens gehört den sieben Enkelkindern, die bald acht sein werden. „Die Wasserrutsche war ein Segen in der Corona-Zeit“, erzählt Inayet Bostanci. „Und die Kinder lernen, dass wir hier in der Natur zu Gast sind.“ So erkennen sie, dass Tomaten eben nicht nur aus der Dose kommen. Und sie lernen die vielen Tiere kennen, die im Garten leben. „Wir haben schon ein kleines Museum eingerichtet“, erklären die sechsjährige Sude und ihre zehnjährige Schwester Berra stolz, „ein Schneckenhaus und die Haut einer Blindschleiche haben wir auch schon gesammelt“. Während die Erwachsenen das große Abendessen herrichten, läuft eine Wasserbombenschlacht unter den Kindern.

Nach dem Abendessen wird es ruhig im Garten – und für die Kinder sehr spannend. Onkel Aziz stellt einen kleinen Koffer auf den Tisch und schart sofort alle Enkel um sich: Obwohl sie schon genau wissen, wie man die Shisha zusammenbaut und in Gang setzt, ist es immer wieder interessant für sie, zuzusehen. Der Rauch von Erdbeertabak wird bald den Garten einhüllen – und auch die Schnaken auf Distanz halten.

